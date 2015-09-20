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Власти Уфы ищут возможности для заполнения отелей, построенных к саммитам

20 сентября 2015, 20:54
В горсовет столицы Башкирии, где обсуждали развитие въездного туризма, поступил проект по созданию подконтрольной мэрии компании «Туристический центр «Уфа» с уставным капиталом в 10 млн рублей. Такое предложение озвучил президент федерации развития туризма Башкирии Раиль Газизов.

Однако создание туристического оператора не самая главная задача, которой сегодня озабочены городские чиновники. Власти признали, что построенные к саммитам гостиницы почти не заселены.

По словам мэра Уфы Ирека Ялалова, в августе уфимские гостиницы были загружены в среднем на 20 процентов, а для нормального функционирования необходимо хотя бы 50-55 процентов.

Проблема может быть в том, что отели города – дорогие, особенно сетевые бренды. Председатель комитета по предпринимательству и туризму РБ Вячеслав Гилязетдинов поделился мнением, что Уфе требуется хотя бы одна гостиница «с очень низкими ценами, которая могла бы при этом размещать большие группы приезжих», например школьников и студентов.

- Проект такой гостиницы был разработан. Но он пока не утвержден, - заметил г-н Гилязитдинов.

Власти рассчитывают на проведение в Уфе межрегиональных и международных экономических форумов, и культурных мероприятий, например, джазового фестиваля, «который мог бы проходить в Уфе во время новогодних и рождественских праздников». Вячеслав Гилязетдинов заверил, что в ближайшие годы увеличится поток туристов из Китая.

А Ирек Ялалов предложил установить в Уфе памятник саммитам ШОС и БРИКС.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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