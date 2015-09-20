Власти Уфы ищут возможности для заполнения отелей, построенных к саммитам

Однако создание туристического оператора не самая главная задача, которой сегодня озабочены городские чиновники. Власти признали, что построенные к саммитам гостиницы почти не заселены.
По словам мэра Уфы Ирека Ялалова, в августе уфимские гостиницы были загружены в среднем на 20 процентов, а для нормального функционирования необходимо хотя бы 50-55 процентов.
Проблема может быть в том, что отели города – дорогие, особенно сетевые бренды. Председатель комитета по предпринимательству и туризму РБ Вячеслав Гилязетдинов поделился мнением, что Уфе требуется хотя бы одна гостиница «с очень низкими ценами, которая могла бы при этом размещать большие группы приезжих», например школьников и студентов.
- Проект такой гостиницы был разработан. Но он пока не утвержден, - заметил г-н Гилязитдинов.
Власти рассчитывают на проведение в Уфе межрегиональных и международных экономических форумов, и культурных мероприятий, например, джазового фестиваля, «который мог бы проходить в Уфе во время новогодних и рождественских праздников». Вячеслав Гилязетдинов заверил, что в ближайшие годы увеличится поток туристов из Китая.
А Ирек Ялалов предложил установить в Уфе памятник саммитам ШОС и БРИКС.
Дмитрий КОЛПАКОВ.