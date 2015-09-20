Власти Уфы ищут возможности для заполнения отелей, построенных к саммитам

Проблема может быть в том, что отели города – дорогие, особенно сетевые бренды. Председатель комитета по предпринимательству и туризму РБ Вячеслав Гилязетдинов поделился мнением, что Уфе требуется хотя бы одна гостиница «с очень низкими ценами, которая могла бы при этом размещать большие группы приезжих», например школьников и студентов.