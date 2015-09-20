Мэр Уфы обязал коммунальщиков работать «по-европейски»

- Это обычная практика и специально делается, чтобы спокойно пройти отопительный сезон, - прокомментировал старт тепловой кампании сити-менеджер Уфы. - Лучше сейчас «дунуть» давление и посмотреть где лопнет, чем получить сюрприз посереди зимы. Вся Россия так работает.
Глава города призвал не затевать скандалов из-за возможных разрывов водопроводной сети, как и из ремонта трубопроводов.
- Ремонт сетей идет круглогодично. Раскопки - круглый год, в том числе и зимой. Что за бред я читаю в интернете, о том, что город раскопан? – сетует г-н Ялалов.
Однако при этом мэр попросил «ЦОБ» и административные комиссии районов штрафовать тех, кто «раскапывает» красные линии улиц и не спешит закрыть траншеи.
Любопытно, что Ирек Ялалов остался доволен состоянием аварийных служб города перед грядущей зимой.
- В 2002-2003 году аварийные бригады представляли собой партизан, вышедших из леса, - пошутил он. - Кто в фуфайке, кто в штормовке. Сейчас любо-дорого посмотреть - все подготовлены и экипированы.
Теперь, по словам сити-менеджера, «осталось научиться красиво работать».
- Посмотрите, как за рубежом работают инженерные компании – ничего сверхъестественного – пластиковые барьеры, подсветка и знаки, только не такие как у нас, а диаметром в два метра, чтобы за километр было видно. Обеспечьте мне европейский уровень производства работ, - попросил г-н Ялалов.
Мэр заметил, что только зима покажет, как коммунальщики подготовились к отопительному сезону, а горожанам напомнил, что кампания носит заявочный характер – кто хочет, «может получит тепло хоть сегодня», главное оформить заявку.
Дмитрий КОЛПАКОВ.