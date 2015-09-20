Мэр Уфы обязал коммунальщиков работать «по-европейски»

- Посмотрите, как за рубежом работают инженерные компании – ничего сверхъестественного – пластиковые барьеры, подсветка и знаки, только не такие как у нас, а диаметром в два метра, чтобы за километр было видно. Обеспечьте мне европейский уровень производства работ, - попросил г-н Ялалов.