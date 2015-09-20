Бюджет в Башкирии останется трехлетним

Несмотря на то, что федеральный бюджет вновь становится одногодичным, финансовый плат Башкирии останется трехлетним. В Госсобрание РБ верстку казны внесут до 1 октября, хотя федеральный бюджет отправят в Госдуму только 25 октября. Так что бюджет республики будет готов быстрее, чем российский.