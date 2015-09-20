Бюджет в Башкирии останется трехлетним

Как пояснила «МКС» председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политики и территориальному развитию Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина, в этом году депутатам не поступит на рассмотрение долгосрочный бюджетный прогноз, который ранее рассматривался вместе с бюджетом.
- В случае необходимости в наш проект бюджета будут внесены поправки ко второму чтению. Проект закона и прогноз в ГС еще не внесен, - говорит она.
Параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития пока неизвестны. Но в августе на совещании в башкирском правительстве минфин РБ представлял следующие цифры на 2016 год: доходы - 120,3 млрд рублей, расходы – 130,3 млрд рублей, дефицит 10 млрд рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.