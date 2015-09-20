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Бюджет в Башкирии останется трехлетним

20 сентября 2015, 20:58
Несмотря на то, что федеральный бюджет вновь становится одногодичным, финансовый плат Башкирии останется трехлетним. В Госсобрание РБ верстку казны внесут до 1 октября, хотя федеральный бюджет отправят в Госдуму только 25 октября. Так что бюджет республики будет готов быстрее, чем российский.

Как пояснила «МКС» председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политики и территориальному развитию Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина, в этом году депутатам не поступит на рассмотрение долгосрочный бюджетный прогноз, который ранее рассматривался вместе с бюджетом.

- В случае необходимости в наш проект бюджета будут внесены поправки ко второму чтению. Проект закона и прогноз в ГС еще не внесен, - говорит она.

Параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития пока неизвестны. Но в августе на совещании в башкирском правительстве минфин РБ представлял следующие цифры на 2016 год: доходы - 120,3 млрд рублей, расходы – 130,3 млрд рублей, дефицит 10 млрд рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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