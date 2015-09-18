Пьяный уфимец, угрожая пистолетом, попытался отнять деньги у полицейского в форме

Безумным бандитом оказался 27-летний мужчина, позаимствовавший у приятеля оружие. Уфимец был настолько пьян, что направил на полицейского пистолет и потребовал у него денег. Сохраняя самообладание, младший сержант медленно опустил сумку с вещами на землю. К счастью, в ситуацию вмешался владелец пистолета, легкомысленно отдавший в руки пьяного человека оружие. Он толкнул нападавшего под руку, а Рустам Султанов, увидев, что дуло направлено в сторону, резким ударом выбил оружие из рук нападавшего и задержал его. Надев наручники, полицейский подобрал пистолет и отвел задержанного в отделение. Суд решил, учитывая общественную опасность горе-грабителя, заключить его под стражу до начала процесса.