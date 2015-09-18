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Пьяный уфимец, угрожая пистолетом, попытался отнять деньги у полицейского в форме

18 сентября 2015, 14:23
В следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского. Дикое происшествие случилось 14 сентября на Комсомольской улице в Уфе около трех часов ночи, когда младший сержант полиции Рустам Султанов возвращался домой из служебной командировки. Несмотря на то, что страж порядка был в форме, сумасшедший хулиган попытался выстрелить в правоохранителя из пневматического пистолета.

Безумным бандитом оказался 27-летний мужчина, позаимствовавший у приятеля оружие. Уфимец был настолько пьян, что направил на полицейского пистолет и потребовал у него денег. Сохраняя самообладание, младший сержант медленно опустил сумку с вещами на землю. К счастью, в ситуацию вмешался владелец пистолета, легкомысленно отдавший в руки пьяного человека оружие. Он толкнул нападавшего под руку, а Рустам Султанов, увидев, что дуло направлено в сторону, резким ударом выбил оружие из рук нападавшего и задержал его. Надев наручники, полицейский подобрал пистолет и отвел задержанного в отделение. Суд решил, учитывая общественную опасность горе-грабителя, заключить его под стражу до начала процесса.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкортостана, уфимец ответит за свой проступок по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением оружия»). В случае, если суд признает хулигана виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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