Партийная система страны оказалась полностью лишена связи с интересами избирателей

Укрепление вертикали власти в 2000-е способствовало деформации политической системы в России, характерными чертами которой стали отказ от формирования демократической модели государства и выстраивание вертикально-интегрированной политической системы. Несмотря на то, что в стране формально сохранилась многопартийность, её функциональность резко ограничена государственным контролем над политической сферой и публичным полем.
Выстроенная вертикаль власти фактически привела к вытеснению большинства политических партий из властного поля и монополии «Единой России» в законодательных и исполнительных органах власти. Остальные парламентские партии (КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия) стали играть роль спойлеров и массовщиков, сегментируя оппозиционное пространство страны.
Включение в партийное законодательство положения о том, что политическая организация, претендующая на статус политической партии, должна иметь отделения более чем в половине субъектов федерации, способствовало вытеснению региональных организаций и вопросов из политической повестки и лишило непарламентские партии возможности вести активную политическую деятельность на региональном уровне. В итоге, партийная система страны, сохранившая многочисленные пороки советской власти, оказалась полностью лишена связи с интересами и волей избирателей. Выборы стали, с одной стороны, симуляцией демократических процедур, а с другой – формой легитимации власти через санкцию «воли большинства».
Высокий уровень политической лояльности, конформизм населения позволили партиям отказаться от постоянной работы с электоратом, о котором принято вспоминать за несколько месяцев до голосования. Нерегулярная работа с избирателем, откровенные нарушения во время выборов, отсутствие (по мнению населения) реальных результатов деятельности представителей партий стали дополнительными факторами, снижающими интерес граждан к самой электоральной процедуре.
С одной стороны, это играет на руку самим партиям, которым достаточно зарегистрироваться и ждать очередных выборов, чтобы заявить о себе и, вне зависимости от результата, вновь погрузиться в приятную дрему. С другой стороны, кризис и ухудшение социально-экономического положения населения заставляют его не просто апеллировать к избранным представителям, а требовать от них отчета о проделанной работе. Последние исследования подтверждают, что лучшей формой агитации народ считает конкретные дела депутатов на благо общества, а не законодательные инициативы и красивые идеологические концептуализации. Народ уже привык, что партийные боссы обогащаются на их голосах. В этой ситуации они готовы голосовать за тех, кто хоть что-то может сделать для развития инфраструктуры территорий.
Залогом успеха партии на выборах становятся прежде всего партийные проекты, а не выверенные программы, критика власти или протестные манифестации. Ограниченные в средствах региональные представительства партий, встраивали свои проекты в общероссийский формат. В итоге, социально-патриотическая тематика партий не всегда касалась региональных проблем.
Наиболее активно свои проекты позиционирует «Единая Россия». Лидирующие позиции «единороссов» обусловлены в первую очередь наличием административного ресурса. Насущные дела в районах республики выдаются за инициированные партией проекты, объединенные звучным лейблом «Реальные дела». В то же время бренд партии позволяет надеяться на завершение начатых дел, поскольку их провал неизбежно ударит по репутации партии власти. Причем, последние не всегда смогут «свалить» все на администрации и муниципалитеты, поскольку те в большинстве своем состоят из членов партии. Основой проектов являются перехваченная у левой оппозиции социальная тематика, а также проблемы развития инфраструктуры, улучшения качества жизни населения. В целом, в проектах партии просматривается стремление активизировать диалог общества с властью, стимулировать гражданские инициативы.
Остальные парламентские партии менее активны на региональном пространстве. Тем не менее КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не упускают возможности заявить о себе с помощью, прежде всего, уличных акций и программной работы.
КПРФ, традиционно апеллирующая к советскому прошлому, социальному равенству, региональной повестке не придает особого значения. Стремясь быть ближе к народу, ЛДПР использует любую возможность для организации встреч населения со своими представителями. Попыткой привлечь граждан к решению насущных проблем Башкортостана является проект «Заставим власть работать». Однако, ярких партийных проектов в Башкирии также нет.
Патриотические акции и федеральные социальные проекты «Справедливой России», как, например, «За справедливость в ЖКХ», «Справедливый дом» дополняются в Башкортостане уличной активностью партии, которой уделяется больше внимания, нежели партийными проектам. Однако, дальше громких заявлений, работа партии, увы, не идет. Региональная повестка никак не представлена в проектах «Справедливой России». Главной проблемой «справедливороссов» является отсутствие внятной стратегии. После того, как «Единая Россия» перехватила социальную тему, «Справедливая Россия» оказалась практически вытесненной из традиционной для себя ниши. В итоге, у партии наблюдаются заметные проблемы с созданием устойчивой электоральной базы и политической идентичностью. Такая «активность» не позволяет партиям надеется на успех на грядущих выборах в Госдуму 2016 году.
Игорь ПЛАТОНОВ.