Партийная система страны оказалась полностью лишена связи с интересами избирателей

С одной стороны, это играет на руку самим партиям, которым достаточно зарегистрироваться и ждать очередных выборов, чтобы заявить о себе и, вне зависимости от результата, вновь погрузиться в приятную дрему. С другой стороны, кризис и ухудшение социально-экономического положения населения заставляют его не просто апеллировать к избранным представителям, а требовать от них отчета о проделанной работе. Последние исследования подтверждают, что лучшей формой агитации народ считает конкретные дела депутатов на благо общества, а не законодательные инициативы и красивые идеологические концептуализации. Народ уже привык, что партийные боссы обогащаются на их голосах. В этой ситуации они готовы голосовать за тех, кто хоть что-то может сделать для развития инфраструктуры территорий.