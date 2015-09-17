В День республики горсовет Уфы засияет особенными огнями

Так, глава города Ирек Ялалов пообещал, что в канун Дня республики, который состоится 11 октября, власти столицы Башкирии покажут на примере администрации-горсовета, как надо работать с фасадами. Г-н Ялалов пригласил всех на презентацию ночной подсветки, которую запустят на здании мэрии на проспекте Октября, 120.