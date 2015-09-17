Назначение башкирского омбудсмена будут согласовывать с Москвой

Парламентарии снизили возрастной ценз с 35 до 30 лет, а также уточнили, что правозащитник должен обладать безупречной репутацией, высшим образованием, познаниями в области прав и свобод человека и гражданина, и иметь опыт их защиты.
По словам главы парламентского комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Виктора Пчелинцева, согласование кандидатуры и сложение мандата с омбудсмена теперь будет происходить по согласованию с федеральными властями.
Дмитрий КОЛПАКОВ.