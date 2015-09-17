mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Назначение башкирского омбудсмена будут согласовывать с Москвой

17 сентября 2015, 23:44
Башкирские депутаты внесли поправки в закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Башкортостан», изменив требования к кандидатуре на должность регионального омбудсмена.

Парламентарии снизили возрастной ценз с 35 до 30 лет, а также уточнили, что правозащитник должен обладать безупречной репутацией, высшим образованием, познаниями в области прав и свобод человека и гражданина, и иметь опыт их защиты.

По словам главы парламентского комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Виктора Пчелинцева, согласование кандидатуры и сложение мандата с омбудсмена теперь будет происходить по согласованию с федеральными властями.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44