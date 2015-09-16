Власти Уфы снова пообещали отремонтировать фонтан у ДК «Химик»

Posted 16 сентября 2015, 16:56
Published 16 сентября 2015, 16:56
Modified 13 марта, 14:36
Updated 13 марта, 14:36
— Город становится более доброжелательным к жителям, — похвалился проделанной работой градоначальник.
Сити-менеджер заверил горожан, что на площади Ленина наконец-то появится фонтан в виде часов — его строительство ведется уже почти два года. Об этом напоминает полузаброшенная стройплощадка за памятником Ленину.
Второе водное сооружение, которое летом заиграет струями — несколько лет неработающая водная чаша у бывшего ДК «Химик» — нынешнем городском культурно-досуговом центре.
Интересно, что фонтан у «Химик» власти обещают восстановить не впервые. Последние посулы отремонтировать гигантскую чашу давал предыдущий мэр Павел Качкаев в октябре 2011 года. Тогда г-н Качкаев обещал запустить к лету 2012 года фонтан с танцующими лебедями у ГДК, закрывшийся еще в 2008 году из-за строительства ресторана поблизости, и фонтан у «Химика». За это время фонтан у ДК «Химика» приобрел одноименный паблик — группу поддержки, однако за пять лет ничего не изменилось.
Дмитрий КОЛПАКОВ.