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Posted 16 сентября 2015, 16:56

Published 16 сентября 2015, 16:56

Modified 13 марта, 14:36

Updated 13 марта, 14:36

Власти Уфы снова пообещали отремонтировать фонтан у ДК «Химик»

16 сентября 2015, 16:56
Мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов пообещал открыть следующим летом в Уфе еще два фонтана. Напомним, на минувшей неделе в уфимской Черниковке на площади перед ДК «Орджоникидзе» запустили водный аттракцион с подсветкой и музыкальным сопровождением — этот фонтан ремонтировали два года.

— Город становится более доброжелательным к жителям, — похвалился проделанной работой градоначальник.

Сити-менеджер заверил горожан, что на площади Ленина наконец-то появится фонтан в виде часов — его строительство ведется уже почти два года. Об этом напоминает полузаброшенная стройплощадка за памятником Ленину.

Второе водное сооружение, которое летом заиграет струями — несколько лет неработающая водная чаша у бывшего ДК «Химик» — нынешнем городском культурно-досуговом центре.

Интересно, что фонтан у «Химик» власти обещают восстановить не впервые. Последние посулы отремонтировать гигантскую чашу давал предыдущий мэр Павел Качкаев в октябре 2011 года. Тогда г-н Качкаев обещал запустить к лету 2012 года фонтан с танцующими лебедями у ГДК, закрывшийся еще в 2008 году из-за строительства ресторана поблизости, и фонтан у «Химика». За это время фонтан у ДК «Химика» приобрел одноименный паблик — группу поддержки, однако за пять лет ничего не изменилось.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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