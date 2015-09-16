Власти Уфы снова пообещали отремонтировать фонтан у ДК «Химик»

Интересно, что фонтан у «Химик» власти обещают восстановить не впервые. Последние посулы отремонтировать гигантскую чашу давал предыдущий мэр Павел Качкаев в октябре 2011 года. Тогда г-н Качкаев обещал запустить к лету 2012 года фонтан с танцующими лебедями у ГДК, закрывшийся еще в 2008 году из-за строительства ресторана поблизости, и фонтан у «Химика». За это время фонтан у ДК «Химика» приобрел одноименный паблик — группу поддержки, однако за пять лет ничего не изменилось.