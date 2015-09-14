В Башкирии очередной электоральный цикл завершился победой партии власти

Posted 14 сентября 2015, 07:55
Published 14 сентября 2015, 07:55
Modified 13 марта, 14:35
Updated 13 марта, 14:35
Базовая расстановка и цифры
Сначала «голые» цифры. На 7300 депутатских мандатов претендовало более 15 тысяч кандидатов. «Единая Россия» выдвинула 7300 кандидатов, а остальные партии намного меньше. КПРФ — 610, ЛДПР — 392, от «Патриотов России» — 290, от «Справедливой России» ее меньше — 261. «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 73, «Альянс зеленых и социал-демократов» — 65, «Российская экологическая партия „Зеленые“ — 12, „Российская партия пенсионеров России“ — 4, „Защитники отечества“ — 2, „Яблоко“ — 2 кандидата. Также была внушительная армия самовыдвиженцев — 6388 человек.
Из анализа этих цифр становится ясно, что расстановка сил была явно не в пользу оппозиции. КПРФ и ЛДПР выдвинули явно меньше кандидатов в депутаты, чем могли бы. Более того, коммунисты даже не стали оспаривать отказ республиканским ЦИКом в регистрации значительной части их кандидатов, что ударило по имиджу вроде бы оппозиционной партии.
С чем партии шли на выборы
В экспертном сообществе преобладает точка зрения, что выборы в местные органы самоуправления — это не борьба идеологий различных партий, а конкуренция проектов. Считается, что сельские жители отдают предпочтение не агитационно-пропагандистской работе, а обещаниям кандидатов реализовать конкретные обещания, направленные на улучшение территорий.
Похоже, именно исходя из этой логики, и действовал штаб «Единой России» в Башкортостане. В эту кампанию региональное отделение «ЕдРа» сделало ставку не на идеологическую обработку населения, а на «социалку» и развитие сельской инфраструктуры. Другие же партии в основном пытались заниматься пропагандистской работой, что не принесло им особых дивидендов.
Приведем конкретные примеры. Так, ЛДПР проводил День флага в Караидельском районе, где присутствовало несколько человек. В Кумертау на день флага пришло около 30 человек. Коммунисты в основном распространяли свои «Боевые листки», а также проводили собрания граждан. Лишь в нескольких округах были замечены неплохо организованные кампании противостоящих «Единой России» сил, но в основном активность проявлялась лишь накануне дня голосования. К тому же партии системной и несистемной оппозиции испытывали сложность с поиском кандидатов, имеющих привязку к округу. А чужаки, на уровне поселковых советов, а priori находятся в худшем положении по сравнению с местными.
На этом фоне решение «единороссов» проводить сходы, на которых граждане формировали наказы кандидатам в депутаты, смотрится выигрышно с точки зрения электоральной стратегии. Причем в качестве предвыборной агитации селянам обещали реализацию конкретных проектов по благоустройству территорий. Аналогичные инициативы выдвигали и самовыдвиженцы, а представители оппозиционных партий не проявили должную активность.
Промежуточное ИТОГО
Почти 80 процентов всех мандатов достались «единороссам». Остальные партии набрали менее одного процента голосов избирателей. Неплохой результат показали самовыдвиженцы — 1481 из них получает мандат депутата.
Электоральный цикл завершился очевидной победой партии власти. Поскольку и у КПРФ и ЛДПР ресурсов намного меньше, чем у «Единой России», похоже, их региональные отделения приняли решение поберечь силы. Скорее всего, партийные функционеры посчитали, что цена победы на выборах в поселковые советы не такая значимая. «ЕдРо» же, напротив, зафиксировала свой «ядерный электорат». Это важно в контексте грядущих выборов в Госдуму 2016 года.
К тому же, как известно, на селе голосуют намного активнее, чем в городе. А поскольку в Башкирии 40 процентов — это именно сельские жители, нынешняя победа «единороссов» на выборах в МСУ имеет большое значение для последующего политического процесса в регионе. Речь идет не только о расстановке сил в преддверии выборов в Госдуму, но и о так называемом муниципальном фильтре в контексте выборов главы региона в 2019 году.
Александр КРАСОВСКИЙ.