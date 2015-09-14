В Башкирии очередной электоральный цикл завершился победой партии власти

Приведем конкретные примеры. Так, ЛДПР проводил День флага в Караидельском районе, где присутствовало несколько человек. В Кумертау на день флага пришло около 30 человек. Коммунисты в основном распространяли свои «Боевые листки», а также проводили собрания граждан. Лишь в нескольких округах были замечены неплохо организованные кампании противостоящих «Единой России» сил, но в основном активность проявлялась лишь накануне дня голосования. К тому же партии системной и несистемной оппозиции испытывали сложность с поиском кандидатов, имеющих привязку к округу. А чужаки, на уровне поселковых советов, а priori находятся в худшем положении по сравнению с местными.