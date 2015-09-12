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Posted 12 сентября 2015, 11:02

Published 12 сентября 2015, 11:02

Modified 13 марта, 14:35

Updated 13 марта, 14:35

Евгений Семивеличенко возглавил «УМПО»

12 сентября 2015, 11:02
Спикер уфимского горсовета 37-летний Евгений Семивеличенко стал управляющим «УМПО». На эту должность его назначил бывший шеф, а ныне директор «ОДК» Александр Артюхов. Евгений Семивеличенко совмещает работу в моторостроительном объединении с общественно-политической деятельностью. Дважды — в 2008-м и 2012 году избирался депутатом уфимского горсовета, а в 2012 году стал председателем горсовета столицы Башкирии.

Напомним, ранее возглавлявший УМПО Александр Артюхов этим летом пересел из кресла управляющего моторостроительного объединения в руководство объединенной двигателестроительной корпорации, а Евгений Семивеличенко, с 2008 года работавший замом г-на Артюхова, возглавил завод.

Г-н Семивеличенко окончил в 1997 году Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», в 2000 году получил высшее образование в Башкирском государственном университете по специальности «Юриспруденция». В Уфимском моторостроительном производственном объединении работает с 2003 года. Начинал в должности руководителя юридического управления. С 2008 года являлся заместителем генерального, а с 2011 года — управляющего директора УМПО по корпоративным и правовым вопросам.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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