Евгений Семивеличенко возглавил «УМПО»

Г-н Семивеличенко окончил в 1997 году Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», в 2000 году получил высшее образование в Башкирском государственном университете по специальности «Юриспруденция». В Уфимском моторостроительном производственном объединении работает с 2003 года. Начинал в должности руководителя юридического управления. С 2008 года являлся заместителем генерального, а с 2011 года — управляющего директора УМПО по корпоративным и правовым вопросам.