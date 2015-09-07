В Башкирии за год добыли семь тонн золота и 70 тонн серебра

Глава управления по недропользованию по РБ Рафаил Гуфранов заявил, что запасов нефти в Башкирии хватит еще на 26 лет добычи, а меди, цинка, рудного золота — на 20 лет. Хотя, по словам начальника ведомства, у некоторых ГОКов запасов медноколчеданных руд более чем на сотню лет разработки. Всего же в республике три тысяч месторождений и 60 видов сырья.По словам Рафаила Гуфранова, федеральный бюджет дает на поиск минералов в Башкирии около 200 млн рублей. С 2004 года вложения в георазведку на территории республики превысили 2 млрд рублей. Впрочем, больше государства в геологию вкладывают владельцы лицензий. Предприятия потратили 5,3 млрд рублей в 2015 году на геологические исследования, из них 4,7 млрд — «Башнефть». Государство расходы на георазведку сократило.

Один из крупнейших потребителей природных запасов — «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке, по словам г-на Гуфранова, имеет значительный и на долгие годы запас каменой соли, гипса и глины. А вот основного компонента — известняка, стерлитамакскому холдингу не хватает. Нынешних запасов осталось на три года. «Сырьевая компания» — основной поставщик «Башкирской содовой компании», уже давно ведет поиск месторождения известняка. — К сожалению, требования «Сырьевой компании», очень жесткие, найти такой участок, с очень чистыми известняками, очень сложно. Но мы не теряем надежду, — говорит чиновник. — Шиханы не трогаем, это памятник природы. Выходом из положения могла бы стать разработка Худолазовского месторождения известняков, сейчас подконтрольного Сибайскому ГОКу, но стерлитамакскому холдингу оно не выгодно из-за удаленности — 500 километров по железной дороге. Рафаил Гуфранов прокомментировал недавний скандал с компанией «Хайдельбергцемент», получившей лицензию на так называемую «Ново-шихановскую площадь». Позже выяснилось, что участок соприкасается с одним из шиханов. — Он между Шахтау и Тратау, но до самого Тратау не доходит. «Хайдельбергцемент» выдали лицензии, по которой 0,75 га входят в охранную территорию, но это выяснилось после выдачи. Этот участок, представляющий собой забетонированное подножье горы, где собирались установить мемориал башкирским родоначальникам, из лицензии будет убран, — говорит г-н Гуфранов. Начальник «Башнедр» считает, что производитель цемента сильно рискует, взявшись за подножье горы, где «чистое поле, молодые рыхлые отложения». — Там. Возможно, ничего и не будет, — констатирует он. Нефтяной промысел в Башкирии сбавил темпы. В 2014 году добыли 15,9 млн тонн «черного золота». В этом планируют добыть 15,7 млн тонн. Из них 98,8 процентов добычи приходится на «Башнефть». Остальное — распределено между тремя другими компаниями. Так, «Лукойл-Пермь» работает в Янаульском районе, «Ингеохолдинг» в Караидельском и Аскинском, израильская «Винка» в Туймазинском районе, где ведет опытную разработку трудноизвлекаемой нефти из верхних горизонтов. Падение добычи нефти на 200 тысяч тонн глава «Башнедр» считает «нормальным». — Беспредельно добывать нельзя, рано или поздно наступит пик и снижение, — говорит он. — Добыча идет в сложных условиях, нефть трудноизвлекаемая. Новых источников нефти в регионе больше нет. Есть так называемые «доманиковые битуминозные слои», но к ним нет интереса. Битумную нефть сложно извлекать, и скорее всего эти запасы — на будущее, когда кончатся действующие источники и появятся новые технологии. Зато в Башкирии много комплексной руды, в которой кроме меди и цинка много золота и серебра. По данным ведомства, золота в год добывается 7 тонн, а серебра — 70 тонн. Россыпное золото почти закончилось, его природная кладовая иссякла. Если раньше артельщики добывали 150 кг, то в прошлом году не нашли ничего. — Кончились месторождения с хорошими запасами, остались те, где буквально миллиграмм на кубометр, — продолжает Рафаил Гуфранов. — Ни один век сырьевая база республики разрабатывалась. Извлекать золото из руды сложнее. Такими технологиями пользуются Учалинский, Бурибайский, Сибайский ГОКи, «Башкирская медная компания», «Башкирская шахтопроходческая компания»: руду обогащают до концентратов, а концентраты увозят в Свердловскую и Челябинскую область, и там извлекают драгметаллы. — В Башкирии такого производства нет, — разводит руками чиновник. Одно из крупных месторождений рудного золота — «Муртыкты» — находится в Учалинском районе. Его прогноз — 20 тонн, это почти на 20 лет работы. Также геологи нашли алмазы в россыпях. — Подготовлены участки на лицензирование, один сейчас изучается геологами, другой — Ахмеровская площадь в Белорецком районе, возможно, будет скоро вновь лицензирован и обретет разработчика. — пояснил г-н Гуфранов. Ахмеровская площадь — это алмазы в россыпях и коренном залегании, их прогнозные ресурсы — 150 млн карат. Предыдущий владелец лицензии, вложив в георазведку 100 млн рублей, отказался от разработки из-за нехватки денег. В прошлом году был объявлен аукцион, но заявок не было. Виной тому, по словам чиновника, кризис и низкая достоверность прогноза. В регионе обнаружены богатые запасы лечебной грязи и минеральной воды. Но интереса к ним нет. — В Учалинскоми и Бирском районах есть большие запасы грязи, но на них нет желающих, — сетует начальник «Башнедр». — Крупные санатории давно уже имеют свои источники. Глава управления еще раз заметил, что крупных открытий не ожидается, при том, что есть много месторождений, оставленных про запас. Например, Подольское месторождение медно-цинковых руд в Хайбуллинском районе. Лицензией на него владеет «Башкирская медь», но пока этот источник не разрабатывает, и держат в резерве. А вот месторождения гранитов никогда не простаивают. Самое известное — Мансуровское, сначала разрабатывал один пользователь, а сейчас их уже четверо. — Это большой массив. Граниты уникальные, нигде таких нет, их удобно распиливать и добывать. Запасы позволят работать 30 лет, — объясняет Рафаил Гуфранов. Между тем, полгода назад началась процедура актуализации лицензий. В Башкирии было выдано 250 — углеводородных лицензий и 84 на твердые полезные ископаемые. Инвентаризация закончится в 2016 году. Их владельцев проверят на долги в бюджет и исполнение законов. — Мало у кого нет грешков, у всех есть какие-то проблемы, — говорит глава «Башнедр». — Кого-то мы будем вынуждены лишить лицензии. Дмитрий КОЛПАКОВ.