Пока не суперклуб. «Салават Юлаев» играет на кубке губернатора Нижегородской области

Интересно, что трансляция дерби между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» проводилась силами одной только пресс-службы «Торпедо». Единственная камера с картинкой, правда, более высокого разрешения, чем у профессиональных телевизионщиков Нижнего Новгорода, но никаких повторов. Нарезку опасных моментов и голов принимающая сторона не делает. Смотришь такой хоккей и не всегда можешь понять – кто, как и куда именно забросил. Это плохо, конечно. Но уже хорошо, что хоть что-то Нижний нам благосклонно показал.