Пока не суперклуб. «Салават Юлаев» играет на кубке губернатора Нижегородской области

Posted 4 августа 2015, 18:05
Published 4 августа 2015, 18:05
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Началось сразу с крепыша – «Торпедо» серьезный боевой клуб, тем более опасный на своем льду. Мастера Анатолия Емелина пропустили первыми после ошибки Дениса Бодрова в своей зоне. Передача на клюшку форварда соперника Владимиру Галузину – и 1:0.
Затем молодой защитник Кирилл Цулыгин от борта с острого угла атаковал – и гол. То ли он забил гол, то ли опытный Сергей Соин клюшку подставил. В любом случае 1:1.
1:2 стало, когда Теему Хартикайнен завершил дело, начатое сольным проходом Дмитрия Макарова. Уфимец устроил бурю у ворот, финн добил.
2:2 - Никлас Сведберг пропустил меж щитков от хоккеиста Александра Фролова, которого оставили без тумаков на пятаке. Шведский страж «Салавата» играет на этом турнире достаточно надежно и без фортелей, но суперигры не демонстрирует.
Антон Лазарев ответил хозяевам тем же – с пятака забросил, 2:3. Вратарь «Торпедо» Илья Проскуряков не слишком хороший матч провел. В этот раз он вполне мог спасти.
Окончательный счет установил Дмитрий Макаров. 2:4 – это Теему Хартикайнен нашел уфимца классной передачей на пустой угол в большинстве.
В следующей игре в воротах «Салавата Юлаева» появился Владимир Сохатский. «Нефтехимик» атаковал не слишком блестяще, но те моменты, которые создал – не реализовал из-за уверенной игры уфимца. Владимир некоторые сейвы делал, словно удивлялся – дескать, вы бросать будете, наконец, или продолжите меня беспокоить своими пустяками? На буллитах Сохатский сплоховал, но это не страшно. Главное – сухарь сделал в игре.
Шайб было заброшено три штуки. В начале игры Иван Вишневский бросил с ходу и поразил ближний угол. Затем Линус Умарк был выведен один в ноль и легко обдурил вратаря. Третья шайба Уфы – Сергей Соин замкнул отличную передачу на дальнюю штангу.
«Ак Барс» на этом турнире явно не сияет. И начала эта команда против «юлаевев» плохо, пропустив аж две от Дениса Хлыстова и Ивана Вишневского на третьей и девятой минуте, 0:2.
Казань не сдалась – Василий Токранов и Федор Малыхин сравняли счет, оба отличились в большинстве, 2:2. Было видно, что для кошачьих этот матч - дело чести. Они никак не хотели уступать, хоть в равных составах и были слабее.
Многие «юлаевцы» словно не понимали, что играют с принципиальнейшим соперником. А это в дерби недопустимо. Да, Денис Бодров и Сергей Соин вернули преимущество в две шайбы во втором периоде, 2:4, но удаления, нужные и ненужные, продолжились. И в третьей двадцатиминутке клуб из Татарстана счет сравнял, дважды реализовав большинство, 4:4. Оскар Меллер и Альберт Яруллин – авторы.
Последняя шайба в матче была заброшена Константином Корнеевым. 5:4 – «Салават Юлаев» не смог отыграться.
Пора тренерскому штабу уфимского клуба расчехлять розги и плотно взаимодействовать при их помощи с хоккеистами, которые нарушают правила без необходимости или оставляют команду втроем. Если хоккеисты будут жаловаться на это в прессу – мы сделаем вид, что не получали писем…
Интересно, что трансляция дерби между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» проводилась силами одной только пресс-службы «Торпедо». Единственная камера с картинкой, правда, более высокого разрешения, чем у профессиональных телевизионщиков Нижнего Новгорода, но никаких повторов. Нарезку опасных моментов и голов принимающая сторона не делает. Смотришь такой хоккей и не всегда можешь понять – кто, как и куда именно забросил. Это плохо, конечно. Но уже хорошо, что хоть что-то Нижний нам благосклонно показал.
Впечатления от хоккеистов «Салавата Юлаева» пока вполне позитивные. Очень радуют Иван Вишневский и Николай Прохоркин. Хороши Владимир Сохатский, Сергей Соин, Артем Чернов, Кирилл Цулыгин, Дмитрий Макаров и Теему Хартикайнен. Кто не радует и даже печалит – пока не напишу. Но если в остальных матчах они продолжать лужи создавать – не выдержу. 5 августа Уфа сыграет с тольяттинской «Ладой», 7 – ярославским «Локомотивом».
Фото с сайта hctorpedo.ru