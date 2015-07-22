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Posted 22 июля 2015, 18:14

Published 22 июля 2015, 18:14

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Причиной каждого третьего ДТП в Башкирии стали плохие дороги

22 июля 2015, 18:14
За полгода в Башкирии зарегистрировано 1860 автоаварий, в которых погибли 253 человека. Причиной 576 дорожно-транспортных происшествий, или 31 процента, стало неудовлетворительное состояние улиц и дорог республики. Анализ аварийности показывает, что плохие дорожные условия унесли жизни 105 человек, или 40 всех погибших в ДТП с начала 2015 года. Как сообщил начальник управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов, основная причина неудовлетворительного состояния дорожного полотна – нехватка денежных средств.

– Понятно, что нас это тоже не устраивает, но давайте жить реальной жизнью, - заявил глава Госавтоинспекции РБ. – Республика сегодня тратит на дороги 14 миллиардов рублей в год, а чтобы иметь нормальные дороги, нужно вложить минимум 100 миллиардов. При этом весь бюджет Башкирии – 125 миллиардов. А ведь есть и другие социальные нужды.

Только с начала этого года сотрудники Госавтоинспекции выдали балансодержателям дорог 7762 предписания на устранение недостатков, за невыполнение которых составлен 321 административный материал. Суммы штрафов нарушителям разнятся от пары тысяч рублей до нескольких сотен тысяч.

– Мы никого не боимся, ни одного руководителя, каждый год увеличиваем количество протоколов, предписаний. Хотя минтрансу тоже не хочется, чтобы в протоколе было записано, что ДТП произошло из-за плохих дорожных условий, поскольку это отражается на рейтинге региона. Но мы все равно эту статистику честно показываем, - отметил Динар Гильмутдинов.

По словам главы башкирской госавтоинспекции, постепенно дорожное полотно в республике приводят в порядок. Так, в ближайшее время начнется ремонт Демской автодороги. А на тех трассах, состояние которых особенно угрожает безопасности дорожного движения, установлены временные знаки, ограничивающие скоростной режим.

Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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