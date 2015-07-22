Причиной каждого третьего ДТП в Башкирии стали плохие дороги

– Понятно, что нас это тоже не устраивает, но давайте жить реальной жизнью, - заявил глава Госавтоинспекции РБ. – Республика сегодня тратит на дороги 14 миллиардов рублей в год, а чтобы иметь нормальные дороги, нужно вложить минимум 100 миллиардов. При этом весь бюджет Башкирии – 125 миллиардов. А ведь есть и другие социальные нужды.