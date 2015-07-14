mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2015, 06:25

Published 14 июля 2015, 06:25

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

86-летний мужчина погиб в аварии, сидя за рулем старого «Жигуленка»

14 июля 2015, 06:25
В понедельник нашел свою смерть на дороге в Баймакском районе Башкирии 86-летний пенсионер из Сибая, усевшись за руль «Жигулей» третьей модели. Престарелый мужчина на 124-м километре трассы Ира-Магнитогорск пошел на обгон и, не рассчитав расстояния между движущимися транспортными средствами, врезался в попутный, груженный лесом, «КамАЗ». От удара старый «Жигуленок» отбросило и смяло, а несчастный дед скончался в скорой помощи, не доехав до больницы.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика