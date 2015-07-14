86-летний мужчина погиб в аварии, сидя за рулем старого «Жигуленка»
14 июля 2015, 06:25
В понедельник нашел свою смерть на дороге в Баймакском районе Башкирии 86-летний пенсионер из Сибая, усевшись за руль «Жигулей» третьей модели. Престарелый мужчина на 124-м километре трассы Ира-Магнитогорск пошел на обгон и, не рассчитав расстояния между движущимися транспортными средствами, врезался в попутный, груженный лесом, «КамАЗ». От удара старый «Жигуленок» отбросило и смяло, а несчастный дед скончался в скорой помощи, не доехав до больницы.
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