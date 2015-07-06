В Уфе «Опель» перевернулся на крышу, уходя от столкновения

Спасателям пришлось поднимать автомобиль «Опель Корса», перевернувшийся на крышу на Российской улице в столице Башкирии. Обстоятельства происшествия выясняются – об аварии в службу спасения 112 сообщили прохожие, обнаружившие машину, лежащую кверху колесами. Трагедия случилась в Уфе в воскресенье около 16.00 в воскресенье у дома № 106 – по словам очевидцев, иномарка совершила кувырок после столкновения с «Шкода Октавия». При этом чешское авто умчалось, а водитель, находившийся в сделавшем кульбит «Опеле», получил закрытую черепно-мозговую травму и сегодня находится в больнице № 21.