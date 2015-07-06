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Posted 6 июля 2015, 04:50

Published 6 июля 2015, 04:50

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

В Уфе «Опель» перевернулся на крышу, уходя от столкновения

6 июля 2015, 04:50
Спасателям пришлось поднимать автомобиль «Опель Корса», перевернувшийся на крышу на Российской улице в столице Башкирии. Обстоятельства происшествия выясняются – об аварии в службу спасения 112 сообщили прохожие, обнаружившие машину, лежащую кверху колесами. Трагедия случилась в Уфе в воскресенье около 16.00 в воскресенье у дома № 106 – по словам очевидцев, иномарка совершила кувырок после столкновения с «Шкода Октавия». При этом чешское авто умчалось, а водитель, находившийся в сделавшем кульбит «Опеле», получил закрытую черепно-мозговую травму и сегодня находится в больнице № 21.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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