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Posted 22 июня 2015, 09:32

Published 22 июня 2015, 09:32

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Два отморозка, не найдя доступных девушек, изнасиловали и убили 62-летнюю бабушку

22 июня 2015, 09:32
Не сумели совладать с низменными потребностями два жителя Караидельского района Башкирии, изнасиловавшие и убившие 62-летнюю пенсионерку 20 июня. Парни 32 и 18 лет сошлись в общих интересах – оба были одержимы похотью и не раз попадали в поле зрения правоохранителей за то, что домогались женщин, проникая в чужие дома. Но теперь оба мужчины будут вынуждены удовлетворять свои половые инстинкты в жестких условиях колонии строгого режима.

Извращенцам предъявлены обвинения в тяжких преступлениях - изнасиловании и убийстве, за которые Уголовное законодательство предусматривает самое жесткое наказание – до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, сексуально озабоченные сельчане обвиняются в незаконном проникновении в чужое жилище – прежде чем напасть на одинокую пенсионерку, они залезли в ее дом.

Оказывается, ночью в субботу парни сначала крепко выпили, а потом захотели развлечься с девушками. Но молодых особ, желающих провести время с моральными уродами, не нашлось, а тем более никто из сельских красоток не захотел вступать с ними в половую связь.

И тогда два сельских маньяка вышли на «охоту». Они присмотрели дом, где бабушка проживала одна, и ворвались в ее жилище. Отморозки сначала изнасиловали старушку, а потом убили, чтобы она не выдала их. Сделав свое черное дело злодеи скрылись с места преступления. Преступников быстро разыскали и в ближайшее время они могут оказаться за решеткой – следователь СУ СК по РБ обратился в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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