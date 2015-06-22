Два отморозка, не найдя доступных девушек, изнасиловали и убили 62-летнюю бабушку

И тогда два сельских маньяка вышли на «охоту». Они присмотрели дом, где бабушка проживала одна, и ворвались в ее жилище. Отморозки сначала изнасиловали старушку, а потом убили, чтобы она не выдала их. Сделав свое черное дело злодеи скрылись с места преступления. Преступников быстро разыскали и в ближайшее время они могут оказаться за решеткой – следователь СУ СК по РБ обратился в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу.