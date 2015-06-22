Два отморозка, не найдя доступных девушек, изнасиловали и убили 62-летнюю бабушку

Posted 22 июня 2015, 09:32
Published 22 июня 2015, 09:32
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Извращенцам предъявлены обвинения в тяжких преступлениях - изнасиловании и убийстве, за которые Уголовное законодательство предусматривает самое жесткое наказание – до пожизненного лишения свободы.
Кроме того, сексуально озабоченные сельчане обвиняются в незаконном проникновении в чужое жилище – прежде чем напасть на одинокую пенсионерку, они залезли в ее дом.
Оказывается, ночью в субботу парни сначала крепко выпили, а потом захотели развлечься с девушками. Но молодых особ, желающих провести время с моральными уродами, не нашлось, а тем более никто из сельских красоток не захотел вступать с ними в половую связь.
И тогда два сельских маньяка вышли на «охоту». Они присмотрели дом, где бабушка проживала одна, и ворвались в ее жилище. Отморозки сначала изнасиловали старушку, а потом убили, чтобы она не выдала их. Сделав свое черное дело злодеи скрылись с места преступления. Преступников быстро разыскали и в ближайшее время они могут оказаться за решеткой – следователь СУ СК по РБ обратился в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу.