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Posted 12 июня 2015, 12:15

Published 12 июня 2015, 12:15

Modified 13 марта, 14:25

Updated 13 марта, 14:25

Хамитов считает, что для бизнес-сообщества «потенциал республики просто грандиозен»

12 июня 2015, 12:15
Глава Башкирии Рустэм Хамитов в эфире телеканала «РБК» прокомментировал, для чего республике понадобилось Инвестиционное Послание. По его словам, документ — это рабочий инструмент, которым должны воспользоваться бизнесмены.

— Это обращение к людям, у которых есть ресурсы, независимо от того, где они живут: в республике или за рубежом, — объяснил г-н Хамитов. — Да, сегодня интернет позволяет очень быстро находить продвинутые территории с точки зрения предоставления льгот, отсутствия административных барьеров. Этот документ как раз призывает всех неравнодушных людей, людей, которые хотели бы сформировать свою успешную предпринимательскую деятельность, приезжать и работать в Уфе, в Республике Башкортостан. Это действительно так, это действительно правда.

Руководитель региона полагает, что сегодня «объективно всем понятно, что республика находится на этапе хорошего, динамичного развития, что бы не говорили, каких бы оценок ни давали».

— Всё, что можно было сделать от правительства в правовом плане, сделано, — убежден Рустэм Закиевич. — В вопросе финансовой поддержки мы тоже делаем достаточно много. Теперь нужна адекватная и правильная реакция бизнес-сообщества, предпринимательского сообщества: не стонать, не плакать, а работать. И вот Инвестиционное Послание как раз формирует эти посылы: надо работать, надо трудиться.

Рустэм Хамитов считает, что в Башкирии «достаточно большие ниши в части создания, формирования новых кластеров, продвижения нового модернизационного образа в сельскохозяйственном производстве».

— Могу сказать, что потенциал нашей республики просто грандиозен, — сказал он.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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