Хамитов считает, что для бизнес-сообщества «потенциал республики просто грандиозен»

— Это обращение к людям, у которых есть ресурсы, независимо от того, где они живут: в республике или за рубежом, — объяснил г-н Хамитов. — Да, сегодня интернет позволяет очень быстро находить продвинутые территории с точки зрения предоставления льгот, отсутствия административных барьеров. Этот документ как раз призывает всех неравнодушных людей, людей, которые хотели бы сформировать свою успешную предпринимательскую деятельность, приезжать и работать в Уфе, в Республике Башкортостан. Это действительно так, это действительно правда.