«НефАЗ» стал лидером в России по производству автобусов, работающих на газе

«НефАЗ» завершил 2014 год с чистой прибылью в 36,3 млн рублей при выручке в 8,3 млрд рублей. Как сообщает дирекция автозавода, собрание акционеров большинством голосов решило дивиденды не выплачивать. Отчетный финансовый год стал первым после ухода Раифа Маликова, возглавлявшего завод с 1998 года. Осенью 2013-го на смену г-ну Маликову пришел экс-замгендиректора по спецтехнике ОАО «КамАЗ» Николай Пронин.

Как сообщается в заявлении «КамАЗа», в 2014 году нефтекамский завод выпустил 9,5 тысяч самосвалов, 2,1 тысячу прицепов, 406 автоцистерн, 586 пассажирских автобусов и 569 модулей для вахтовых автобусов. — Главным результатом работы Нефтекамского автозавода стало то, что предприятие завершило 2014 год безубыточно, — сообщается в камазовском релизе. «КамАЗ» оценил долю своей башкирской «дочки» на авторынке в сегменте грузовых прицепов — в 10 процентов, автоцистерн — в 16 процентов, пассажирских автобусов большого класса — в 12 процентов. По оценкам материнской компании, нефтекамский автозавод «оказался наиболее готовым к спросу на пассажирские автобусы, работающие на компримированном природном газе». Соответствующую программу перевода пассажирской и коммунальной техники на газ продвигает федеральное правительство. — По итогам 2014 года завод стал лидером в сегменте газовых автобусов, его доля составила 61 процент, — сообщается в заявлении «КамАЗа». Нынешние 36 млн рублей чистой прибыли автозавода действительно оказались одним из лучших результатов, особенно если учесть, что всю зиму автоград бурлил слухами о повальных сокращениях на «НефАЗе». Кривая финансовых достижений выглядит так: в 2011 году чистая прибыль предприятия составляла 30,8 млн рублей, в 2012 году — 52,5 млн рублей, в 2013 году — 1,2 млн рублей. Между тем, Раиф Маликов, после ухода с поста гендиректора значившийся независимым бизнес-консультантом, окончательно покинул завод. После переизбрания состава совета директоров, его место занял начальник отдела управления акционерными обществами Минземимущества РБ Виктор Аверьянов. Дмитрий КОЛПАКОВ.