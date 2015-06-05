«НефАЗ» стал лидером в России по производству автобусов, работающих на газе

Posted 5 июня 2015, 20:47
Published 5 июня 2015, 20:47
Modified 13 марта, 14:24
Updated 13 марта, 14:24
Как сообщается в заявлении «КамАЗа», в 2014 году нефтекамский завод выпустил 9,5 тысяч самосвалов, 2,1 тысячу прицепов, 406 автоцистерн, 586 пассажирских автобусов и 569 модулей для вахтовых автобусов.
— Главным результатом работы Нефтекамского автозавода стало то, что предприятие завершило 2014 год безубыточно, — сообщается в камазовском релизе.
«КамАЗ» оценил долю своей башкирской «дочки» на авторынке в сегменте грузовых прицепов — в 10 процентов, автоцистерн — в 16 процентов, пассажирских автобусов большого класса — в 12 процентов.
По оценкам материнской компании, нефтекамский автозавод «оказался наиболее готовым к спросу на пассажирские автобусы, работающие на компримированном природном газе». Соответствующую программу перевода пассажирской и коммунальной техники на газ продвигает федеральное правительство.
— По итогам 2014 года завод стал лидером в сегменте газовых автобусов, его доля составила 61 процент, — сообщается в заявлении «КамАЗа».
Нынешние 36 млн рублей чистой прибыли автозавода действительно оказались одним из лучших результатов, особенно если учесть, что всю зиму автоград бурлил слухами о повальных сокращениях на «НефАЗе».
Кривая финансовых достижений выглядит так: в 2011 году чистая прибыль предприятия составляла 30,8 млн рублей, в 2012 году — 52,5 млн рублей, в 2013 году — 1,2 млн рублей.
Между тем, Раиф Маликов, после ухода с поста гендиректора значившийся независимым бизнес-консультантом, окончательно покинул завод. После переизбрания состава совета директоров, его место занял начальник отдела управления акционерными обществами Минземимущества РБ Виктор Аверьянов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.