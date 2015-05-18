Регистратор снял, как засунувшие в багажник пленника, прятали в лесу тело его подружки

Но известно, что на обратном пути, когда машина следовала в Туймазы, пьяный водитель не справился с управлением и автомобиль влетел в дерево. Причем, все повреждения пришлись на тот бок салона, где сидела пассажирка. Дама погибла от травм, несовместимых с жизнью, а братья решили скрыть тело несчастной. Для этого родственник пригнал свое авто, куда и погрузили погибшую, а потом вывезли в лесопосадку в 1,5 километрах от места аварии. По следам другой машины и нашли труп погибшей. У девушки осталась сиротой трехлетняя дочь.