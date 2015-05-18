Регистратор снял, как засунувшие в багажник пленника, прятали в лесу тело его подружки

Posted 18 мая 2015, 12:48
Published 18 мая 2015, 12:48
Modified 13 марта, 14:23
Updated 13 марта, 14:23
Оказалось, что водитель и его брат перегрузили тело несчастной в другое авто и, увезя подальше, выбросили в лесопосадке, надеясь скрыть, что повинны в гибели молодой женщины. А вернуться за мужчиной, запертым в багажнике не успели — пленника вызволили сотрудники ГАИ. При этом 33-летний водитель «Лады», учинивший это дикое происшествие, был вдребезги пьян.
Как выяснилось, незадолго до трагедии, водитель отечественного авто повздорил в ночном клубе с молодым человеком и «пригласил» его на разборки в безлюдное место на окраине города, куда предварительно вызвал своего брата. Два местных жителя «отделали» соперника и засунули в багажник авто, и пока непонятно, что они собирались делать с «заложником».
Правоохранители также не дают ответа на вопрос, как в машине оказалась девушка и что она делала ночью вместе с парнями. В соцсетях утверждают, что дама находилась в клубе вместе со своим другом, который потом и оказался в багажнике.
Но известно, что на обратном пути, когда машина следовала в Туймазы, пьяный водитель не справился с управлением и автомобиль влетел в дерево. Причем, все повреждения пришлись на тот бок салона, где сидела пассажирка. Дама погибла от травм, несовместимых с жизнью, а братья решили скрыть тело несчастной. Для этого родственник пригнал свое авто, куда и погрузили погибшую, а потом вывезли в лесопосадку в 1,5 километрах от места аварии. По следам другой машины и нашли труп погибшей. У девушки осталась сиротой трехлетняя дочь.
В следственном комитете Башкирии сообщают, что пока преступники грузили и паковали труп местной жительницы, в машине работал видеорегистратор, заснявший все действия безумных родственников.
В МВД по РБ по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем гибель человека.
Следователи регионального следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе обстоятельства получения телесных повреждений 31-летним мужчиной. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.