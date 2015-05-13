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Posted 13 мая 2015, 15:28

Published 13 мая 2015, 15:28

Modified 13 марта, 14:23

Updated 13 марта, 14:23

Кампания по переходу на прямые расчеты с жителями за воду и тепло эффекта не дала

13 мая 2015, 15:28
Глава столицы Башкирии Ирек Ялалов полагает, что обращения в коллекторские агентства ничего не дадут ресурсоснабжащим организациям, желающим «выбить» долги из горожан. Напомним, на днях «БашРТС» объявил, что передаст список кредиторов, задолжавших за тепло и горячую воду, на обслуживание коллекторам.

А по данным энергосбытовой компании, в марте долг за энергию по РБ перевалил 1,3 млрд рублей, из них 216 млн рублей приходится на уфимский и туймазинский водоканалы и муниципальные управляющие структуры Уфы.

При этом в «ЭСКБ» надеются, что сумеют заставить платить предприятия-должники и уже отобрали на аукционах юридических консультантов «по взысканию дебиторской задолженности и защите имущественных и неимущественных интересов». В обязанности юристконсультов входит оспаривание нормативно-правовых актов РФ и РБ, ненормативных правовых актов, решений и действий, бездействия государственных органов и органов местного самоуправления, взыскание долгов с контрагентов в судах. Но, как всегда оказался не решен вопрос по правовому взысканию долгов с люмпенизированных жильцов.

Причем, кампания по переходу на прямые расчеты с жителями, на которую уповали поставщики воды и тепла, эффекта не дала.

— И не думайте, что вам особо помогут коллекторские агентства, они вам дадут символический прирост, а потом вы войдете в бесконечную полосу конфликтов, — сказал г-н Ялалов.

Уфимский градоначальник заметил, что никто из поставщиков, перешедших на прямой сбор средств с жильцов, не вышел на ожидаемые уровни платежей за коммунальные ресурсы.

Между тем, сборы за общедомовые нужды вызвали волну протеста среди горожан. Многие посчитали, что через ОДН дисциплинированные граждане отдают долги своих соседей-маргиналов.

Глава города предложил переходить на дистанционный сбор показаний счетчиков.

— Работайте с населением, объясняйте людям, — говорит он. — Они же все идут в органы местного самоуправления, не понимая, что вы там начисляете. Если есть общедомовой прибор учета и есть разница в показаниях между ним и индивидуальными приборами, причин всего две — либо кто-то из соседей живет за счет других, некорректно указывая показания, либо в целом система разбалансирована и нужна поверка всех счетчиков. Когда людям доходчиво объясняешь, они понимают.

По мнению сбытовиков, проблемы во «невнимании управляющих компании и граждан к вопросам энергосбережения» и воровство энергии.

В «ЭСКБ» заявили «МКС», что «чаще всего отсутствует именно культура энергосбережения».

— Так, к примеру, в 15-этажном доме по улице Транспортной в Уфе на 182 квартиры приходится 170 ламп накаливания, из которых 150 горят круглосуточно. Можно ли говорить в этом случае об экономии? Вряд ли, — описывает ситуацию «ЭСКБ».

Впрочем, большинство уфимцев считают, что общедомовые платежи к горению лампочек в подъездах уже никакого отношения не имеют.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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