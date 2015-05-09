Найди семь отличий. Вот кто здесь фаворит. Россия разгромила Беларусь

Матчи сборной России на чемпионатах мира по хоккею частенько приходятся на 9 мая. В 2012 году Германию в этот день обыграли, 2:0, в 2013-м - Франции проиграли, 1:2, в 2014-м разгромили Швейцарию – 5:0. И вот снова матч сборной приходится на священный для нашей страны праздник. Шутка только в том, что с другой стороны – тоже страна, для которой День Победы очень и очень великий праздник. Беларусь. Причем, в этом году у России не все хорошо на чемпионате – проблемы в обороне, США проиграли. А вот белорусы и штатовцев уже успели помять основательно, 5:2, и на первое место в группе взобраться. Так что многие даже сомневаться стали – кто здесь фаворит. Матч ответил всем сомневающимся.

Красная-прекрасная форма в этом матче досталась белорусам. Ну и ладно. Зато у нас в воротах простой сибирский миллионер Сергей Бобровский. А вот у соперника натурализованный канадец Кевин Лаланд. Ясно, что лучше бы Беларусь вложилась в подготовку своих суперстражей. Но понять принимающих решения в Минске тоже можно. Без надежного стража вратаря на чемпионатах мира многого не добьешься. В первом периоде команды создавали моменты, а вратари капризничали - шайбы в сетку не пускали. Но в середине периода на десятой минуте россиянин Илья Ковальчук при выходе два в одного спокойно бросил в ближнюю девятку, 1:0. Защитник сборной России Максим Чудинов задержал Артема Демкова клюшкой – и Беларусь получила право на буллит. Но Артем свою первую шайбу на турнире забросить не смог. Он обводил Бобровского, но Сергей успел положить щиток в угол. В начале второго периода россиянину Владимиру Тарасенко дали достаточно спокойно убежать один в ноль с синей линии. Он сблизился с вратарем и поразил дальнюю девятку, 2:0. В середине игры белорус Андрей Костицыин зачем-то показал себя с дурной стороны - въехал плечом в челюсть Виктору Тихонову. Грубейший и дурной прием, за который дали всего лишь 2+10 минут, хотя должны давать пять и удалять до конца игры. Потом бы ему еще добавили дисквалификацию на матч-другой. За челюсть Тихонова россияне ответили шикарнейшим голом санкт-петербургской связки в большинстве. Передача с одного острого угла на другой – это Артемий Панарин нашел Вадима Шипачева, и тот не в пустой угол бросил, а низом под щитком перемещавшегося вратаря Кевина Лаланда, 3:0. После этой шайбы Лаланда Кевина заменили. Не ясно – виноватым посчитали или решили команду встряхнуть. В любом случае и двух минут не прошло – Россия забросила еще одну, уже четвертую. На этот раз прекрасный Артемий Панарин реализовал выход один в ноль классным броском в ближнюю девятку с неудобной руки. Вратарь Игорь Брикун недолго спасал свою команду. 4:0 – и Россия продолжает атаки. Победитель в этой игре ясен. Вопросы только второстепенные остаются. Сможет ли Беларусь забросить шайбы чести? Доведет ли Россия до разгрома? Каков будет итоговый счет? На площадке возникла стычка. Зачем белорус отталкивал россиян от вратаря после свистка? Может быть, ему к хорошему психологу пора сходить вместе с Костицыным? И зачем россиянам было со злым парнем потом связываться? В такой день красивая игра между представителями государств, которые недавно были частью одной страны-победительницы, допускается, а вот драки и стычки - явно глупая и лишняя вещь. Виктор Тихонов в одном из моментов не попал по шайбе, когда партнер нашел его на пустом углу ворот соперника. Обидный промах, мог бы и сам отомстить за тот удар в челюсть. До конца третьего периода у ворот Беларуси было горячо, но цифры 4:0 сохранились. В завершающей двадцатиминутке счет все-таки дошел до разгромного. Сергей Широков не реализовал выход один в ноль, но получил по рукам – буллит. Со штрафным броском россиянин справился на отлично. Точно в угол попал. Простите, товарищи, но уже 5:0. Стоило ли россиянам ослаблять натиск? Все-таки белорусы нам - свои люди. И у них тоже праздник. Думаю, такое ослабление пошло бы вразрез с духом хоккея, с его философией и настроением. Да и белорусам вряд ли бы понравились какие-то поблажки. Они же мужики крепкие. Они сами привыкли брать то, что им нужно. Счет стал 6:0 после броска Евгения Дадонова в большинстве. Ассистенты у парня – суперзвезды Илья Ковальчук и Евгений Малкин. Но лучший бомбардир турнира – именно Дадонов. В этой игре свои восемь очков он превратил в 10. Евгений Малкин тоже отличился. Он очень долго не забрасывал в НХЛ и за сборную. Чуть второй сухой десяток не разменял. Но тут Владимир Тарасенко ему передачу мягко отдал, Женя из Магнитогорска изящно прокатился и меж щитков вратарю шайбу соперника запустил. На табло загорелся счет 7:0. Белорусы отчаянно сопротивлялись, чтобы не пропустить еще. Моменты у России постоянно возникали, но приблизится к десяточке не удалось. Ну и ладно. Главное, что сборная Олега Знарка разгромила опасного соперника. И у Бобровского – первый сухарь на этом чемпионате. Следующий опасный соперник победителей – завтра. 10 мая Дадонов и другие богатыри сыграют со Словакией. Дружба - дружбой, а в хоккей Россия пока лучше Беларуси играет. Всех с Днем Победы! Олег ЧЕРНОВ. Фото с сайта iihfworlds2015.