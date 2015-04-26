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Posted 26 апреля 2015, 16:27

Published 26 апреля 2015, 16:27

Modified 13 марта, 14:21

Updated 13 марта, 14:21

Башкирские депутаты объявили налоговые каникулы для мелкого бизнеса

26 апреля 2015, 16:27
Госсобрание Башкирии в четверг в трех чтениях приняло проект закона об установлении нулевой ставки по налогам для коммерсантов, работающих по патентам и по упрощенной системе налогообложения. В «каникулярном» списке почти все виды бизнеса, кроме торговли. Разброс широкий: экскурсионные услуги, косметология, ремонт мебели, полиграфия, и даже услуги по вспашке огородов и распилке дров. В правительстве РБ рассчитывают с помощью налоговых льгот активизировать предпринимательскую деятельность.

Председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политики и территориальному развитию Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина пояснила «МКС», что стоимость патента обнуляется для 23 видов деятельности. Также нулевая ставка водится для индивидуальных предпринимателей, работающих на «упрощенке» по 21 виду деятельности. Ранее упрощенная система налогообложения предполагала, что предприниматели платят шесть процентов налогов со всего оборота и 15 процентов, в случае, если вычитают из доходов расходы.

Патентная система появилась в Башкирии в 2012 году. За патент платится годовой платеж, исчисляемый от так называемого коэффициента «потенциально-возможного годового дохода», в каждом случае он разный. Считается что патент — облегченная налоговая политика для мелкого предпринимательства.

Первоначально республиканский список насчитывал 47 видов «патентного» бизнеса, в ноябре 2013 года в перечень добавили еще четыре: изготовление мебели, услуги бань, солярии и копировальные работы. Председатель республиканской ассоциации юридических компаний Владимир Вишневский в 2013 году попытался доказать, что патентная система в Уфе оказалась бесполезной, так горсовет установил собственный коэффициент налогообложения: ко всем отчислениям в бюджет коммерсанты платили по коэффициенту «1,3» — то есть тридцать процентов, в то время как по «упрощенке» требовалось всего 6 процентов. Но теперь эта проблема решилась сама собой.

Под налоговые каникулы попадают только вновь регистрируемые предприниматели. Для существующих коммерсантов, по словам г-жи Хисматуллиной, в Госдуме сейчас рассматривается отдельный законопроект.

Закрыть старое ИП и открыть новое, на прежнюю фамилию и ИНН, чтобы попасть под налоговые каникулы, не получится, у налоговиков это будет считаться вторичной регистрацией. Тем не менее, депутаты опасаются, что часть действующих коммерсантов перерегистрирует бизнес на членов семьи, чтобы иметь льготы по налогам.

По оценкам финансистов, налоговые каникулы обойдутся бюджету в 50 млн рублей недополученной прибыли. Но эта цифра не запланированная бюджетом, поэтому на практике потерь не будет: власти надеются получить больший эффект от предпринимательской активности.

По словам заместителя министра финансов Лиры Игтисамовой, в Башкирии 90 тысяч индивидуальных предпринимателей. Почти треть из них применяют упрощенную систему налогообложения, патентную систему практикует каждый 30-й.

Для патентов — каникулы начнутся с мая, для ИП, работающих по «упрощенке» — с 1 января 2016 года.

Между тем, на федеральном уровне подобный закон был принят еще в декабре, а на республиканском реальные льготы начнут действовать только в мае.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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