Башкирские депутаты объявили налоговые каникулы для мелкого бизнеса

Первоначально республиканский список насчитывал 47 видов «патентного» бизнеса, в ноябре 2013 года в перечень добавили еще четыре: изготовление мебели, услуги бань, солярии и копировальные работы. Председатель республиканской ассоциации юридических компаний Владимир Вишневский в 2013 году попытался доказать, что патентная система в Уфе оказалась бесполезной, так горсовет установил собственный коэффициент налогообложения: ко всем отчислениям в бюджет коммерсанты платили по коэффициенту «1,3» — то есть тридцать процентов, в то время как по «упрощенке» требовалось всего 6 процентов. Но теперь эта проблема решилась сама собой.