Олег Добродеев: «В Башкирии будем развивать вещание на башкирском языке»

Posted 20 апреля 2015, 08:57
Published 20 апреля 2015, 08:57
Modified 13 марта, 14:20
Updated 13 марта, 14:20
По словам Рустэма Хамитова, российская телерадиовещательная компания работает «здорово, мощно» и ему хотелось бы, чтобы и башкирский филиал ВГТРК «набирал обороты, чтобы работал точно так же активно, как и головная компания».
— В последнее время позитив наметился. Мы видим, что качество контента улучшается здесь, на месте, — признал Рустэм Хамитов. — Для нас это радостные штрихи, радостные события. Спасибо Вам, Олег Борисович, и вашим коллегам за совместную, хорошую, плодотворную работу.
Кстати, это первый визит в Уфу руководителя второй телевизионной «кнопки» Олега Добродеева после того, как подразделение возглавил сменивший Рамиса Давлетбаева Азамат Салихов.
Причем Олег Добродеев уверен, что в Башкортостане работает «одна из сильнейших компаний по значимости, по численности сотрудников, по информационной составляющей».
— Мы здесь будем развивать не только традиционное вещание, — поделился глава ВГТРК. — Мы уже обсудили с коллегами, что добавим компоненту вещания на башкирском языке, что очень существенно.
Глава республики Рустэм Хамитов поделился, как он видит взаимодействие властей региона и российского телевизионного канала в преддверии крупных международных саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в столице Башкирии этим летом и форума «Россия-Казахстан» осенью 2015-го.
— Мы хотели бы, чтобы продолжалось сотрудничество с нашей компанией — Башкирским спутниковым телевидением, — сказал он. — У нас очень ответственные, профессиональные люди работают. Учиться друг у друга всегда полезно, важно. В этой части рекомендовали нашей команде, чтобы она работала вместе с вами. Хотя мы здесь не разделяем на «вашу» или «нашу». Мы все работаем на страну, на республику. Здесь разделение весьма и весьма условное.
Олег Добродеев рассказал, что в уфимском филиале уже провели полное техническое перевооружение и реконструкцию компании.
— Как наша московская составляющая, так и наш филиал в Башкортостане полностью готовы к событиям, которые будут происходить в Уфе, — заявил он.
Г-н Добродеев поблагодарил руководителя республики «за помощь, которую все наши коллеги ощущают здесь, за заботу и внимание».
— Главное, что есть результат нашего общего труда, — говорит Олег Борисович. — Мы вместе прилагаем большие усилия на создание единой информационной картины нашей страны. ВГТРК действительно уникальная компания. Это один из тех институтов, который реально связывает, стягивает нашу страну. То, что мы сегодня здесь, — это действительно приятно.