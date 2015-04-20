Олег Добродеев: «В Башкирии будем развивать вещание на башкирском языке»

— Мы хотели бы, чтобы продолжалось сотрудничество с нашей компанией — Башкирским спутниковым телевидением, — сказал он. — У нас очень ответственные, профессиональные люди работают. Учиться друг у друга всегда полезно, важно. В этой части рекомендовали нашей команде, чтобы она работала вместе с вами. Хотя мы здесь не разделяем на «вашу» или «нашу». Мы все работаем на страну, на республику. Здесь разделение весьма и весьма условное.