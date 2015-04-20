Арестованные судом Константин Сурков и Сергей Букаев наблюдались у психиатров

Учитывая, что подростки, в том числе и 16-летняя хозяйка квартиры спали пьяным сном, понятно, почему соседи не слышали, как за стенами разыгралась кровавая бойня, а погибшие не сопротивлялись. Как рассказали следствию сами подозреваемые, и даже показали, как убивали людей на следственном эксперименте, на дикую жестокость они решились после того, как лишили жизни 22-летнего Леонида Пересунько. Сергей Букаев в момент распития спиртных напитков вспомнил, что когда-то Леонид экспроприировал у него мобильник и устроил разборку молодому мужчине. А потом вытащил из кармана нож и зарезал давнего обидчика. Леонид умер сразу — нож попал ему прямо в сердце. И как только преступники поняли, что совершили непоправимое, решили не оставлять следов. Они зарезали возлюбленную убитого парня 21-летнюю Ирину Старикову, чтобы не кричала, а потом отправились по комнатам, чтобы уничтожить и других возможных свидетелей. Каждому из погибших озверевшие преступники нанесли не менее 40 ран.