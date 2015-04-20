Арестованные судом Константин Сурков и Сергей Букаев наблюдались у психиатров

Posted 20 апреля 2015, 18:50
Published 20 апреля 2015, 18:50
Modified 13 марта, 08:50
Updated 13 марта, 08:50
Учитывая, что подростки, в том числе и 16-летняя хозяйка квартиры спали пьяным сном, понятно, почему соседи не слышали, как за стенами разыгралась кровавая бойня, а погибшие не сопротивлялись. Как рассказали следствию сами подозреваемые, и даже показали, как убивали людей на следственном эксперименте, на дикую жестокость они решились после того, как лишили жизни 22-летнего Леонида Пересунько. Сергей Букаев в момент распития спиртных напитков вспомнил, что когда-то Леонид экспроприировал у него мобильник и устроил разборку молодому мужчине. А потом вытащил из кармана нож и зарезал давнего обидчика. Леонид умер сразу — нож попал ему прямо в сердце. И как только преступники поняли, что совершили непоправимое, решили не оставлять следов. Они зарезали возлюбленную убитого парня 21-летнюю Ирину Старикову, чтобы не кричала, а потом отправились по комнатам, чтобы уничтожить и других возможных свидетелей. Каждому из погибших озверевшие преступники нанесли не менее 40 ран.
17-летнему подростку, спавшему в кладовке, горло перерезали во сне, а вот с 16-летней хозяйкой квартиры пришлось повозиться. Девушка занималась боевыми искусствами и субтильные злодеи вполне обоснованно ожидали, что она может дать им отпор. Учащуюся авиационного техникума, заснувшую в спальне рядом с подругой-школьницей, разбудили и попросили помочь в спасении Леонида Персунько, который якобы перерезал себе вены. Как только приговоренная вышла из комнаты, Константин Сурков схватил ее сзади за плечи, а Сергей Букаев буквально располосовал ножом тело подростка. Со второй 17-летней школьницей уже хлебнувшие крови отморозки справились быстрее — сначала изнасиловали несчастную, а потом перерезали ей горло.
Моральные уроды попытались имитировать пожар в залитой кровью квартире — подожгли лежавшие на кухне тела влюбленных, предварительно обсыпав их ветошью и кокосовой стружкой, а остальные трупы облили спиртом. Но соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных и скрыть дьявольское преступление не удалось. Остается только посочувствовать огнеборцам, которые обнаружили в жилище растерзанные тела молодых людей и кровь даже не стенах.
Когда преступников арестовали на трассе М-5, рядом со стрелковым клубом в Демском районе Уфы, они не сопротивлялись и активно сотрудничали со следствием, подробно рассказывая, как надругались над пятеркой несчастных и даже показали, куда выкинули окровавленную одежду. Сегодня эксперты работают с этими вещами, чтобы определить, кому из жертв принадлежат кровавые следы.
Теперь оба безумных парня проведут в тюрьме всю свою жизнь — Сергея Букаева и Константина Суркова арестовали до начала процесса, а потом, если их признают виновными, отправят на зону особого режима в пожизненное заключение.
Если только судебные душеведы не решат, что убийцы не могут отвечать за свои поступки, так как страдают серьезным расстройством психики. По крайней мере, в прокуратуре Башкирии сообщили, что оба изверга наблюдались у врача-психиатра. Не удивительно, что Константин Сурков оставлял в соцсетях сатанинские записи и жаловался на «путешествия в параллельных мирах». Так что, возможно, безумных убийц отправят вместо нар на принудительное лечение.
Также в прокуратуре региона создали комиссию, чтобы разобраться, как получилось, что несовершеннолетняя проживала одна в квартире, а ее мать жила отдельно в поселке Ира и почему никто не интересовался, как проводят время ночью школьники. К ответу могут привлечь участкового полицейского, не уследившего за «нехорошей» квартирой, и инспектора по делам несовершеннолетних, не надзиравшего за подростками. Также будет дана правовая оценка руководству авиационного колледжа, не заметившего «разложения» 16-летней учащейся, и врачей-психиатров, наблюдавших убийц и не предотвративших ухудшения их состояния.
Влюбленную пару Леонида Пересунько и Ирину Старикову похоронили в понедельник, тела остальных погибших предадут земле в ближайшее время.