В Уфе священника-наркомана лишили сана и сослали в мужской монастырь, но он сбежал

«В плохом замечен не был и настоятелем этого храма Артур Ниволин был рекомендован к посвящению в сан диакона, в который и был рукоположен в январе 1992 года», - говорится в сообщении епархии. – «В марте 1992 года пострижен в монашество с именем Варфоломей, а в 1995-м рукоположен в сан священника. За поведение, порочащее звание священнослужителя, митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном в декабре 2014 года был лишен сана священника, но проживал и питался при Богородско-Уфимском храме. В начале этого года было принято решение об открытии на базе этого храма женского монастыря и Владыка Митрополит, жалея его как круглого сироту, к чему и призывают наша вера и Церковь, по договоренности с управляющим Салаватской епархией, направил его на постоянное место жительства в Покровский мужской монастырь». Где сегодня находится экс-священник и чем занимается, церковнослужителям неизвестно.