В Уфе священника-наркомана лишили сана и сослали в мужской монастырь, но он сбежал

Posted 16 апреля 2015, 05:29
Published 16 апреля 2015, 05:29
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
В Уфимской православной епархии сообщают, что сегодня им неизвестно местонахождение бывшего носителя рясы. С заявлением священнослужители выступили, после того, как в башкирских СМИ появилась информация о причастности 41-летнего Артура Ниволина к преступлениям, а также слухи, что он является сыном митрополита Никона.
- Артур Ниволин не является никому из священнослужителей Уфимской епархии родственником, - сообщается в официальном заявлении церкви. - Появившаяся по этому поводу информация в СМИ является клеветой. Пресс-служба полагает, что публикацией ложной информации Уфимской епархии нанесен репутационный ущерб, и в настоящий момент рассматривает перспективы защиты деловой репутации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В епархии объясняли, как получилось, что мужчина, который еще в 2005 году был осужден за распространение и употребление наркотиков, подозревался в воровстве и мошенничестве, оказался служителем Богородско-Уфимского храма, где потом и лишился сана. Оказывается Артур Ниволин, родившийся в Горьком, был круглой сиротой и воспитывался в детском доме в Пензе. В начале 90-х парень приехал в Уфу, где устроился разнорабочим в Богородско-Уфимский храме, который в то время восстанавливался.
«В плохом замечен не был и настоятелем этого храма Артур Ниволин был рекомендован к посвящению в сан диакона, в который и был рукоположен в январе 1992 года», - говорится в сообщении епархии. – «В марте 1992 года пострижен в монашество с именем Варфоломей, а в 1995-м рукоположен в сан священника. За поведение, порочащее звание священнослужителя, митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном в декабре 2014 года был лишен сана священника, но проживал и питался при Богородско-Уфимском храме. В начале этого года было принято решение об открытии на базе этого храма женского монастыря и Владыка Митрополит, жалея его как круглого сироту, к чему и призывают наша вера и Церковь, по договоренности с управляющим Салаватской епархией, направил его на постоянное место жительства в Покровский мужской монастырь». Где сегодня находится экс-священник и чем занимается, церковнослужителям неизвестно.