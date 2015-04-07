Чудо голодания. Женщина, три недели не принимавшая пищи, оказалась здоровее многих

Но в этот раз Светлане Арнольдовне почему-то не повезло. Приехавший по вызову фельдшер, не посвященный в политические интриги начальницы подстанции, зафиксировал, что у больной артериальное давление и содержание сахара в крови в пределах нормы. Но так как пациентка требовала немедленной госпитализации, не стал противиться и доставил ее в приемный покой больницы № 13, врачи которой также не были осведомлены об участии дамы в политическом спектакле. Светлану Юсупову обследовали более детально, взяв на анализ кровь, мочу и сделав кардиограмму, но и в этом случае медики не заметили, что дама подвергала себя голодной пытке в течении трех недель. Здоровье женщины соответствовало ее возрастным особенностям, и никаких патологических изменений и тяжелых последствий от длительного неприема пищи в ее организме эскулапы не обнаружили, также констатировав, что и давление, и сахар в крови доставленной пациентки не превышают обычных значений. В госпитализации голодающей отказали и она вынуждена была отправиться домой на такси.