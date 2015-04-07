Чудо голодания. Женщина, три недели не принимавшая пищи, оказалась здоровее многих

Posted 7 апреля 2015, 20:27
Published 7 апреля 2015, 20:27
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
Так, два человека уже выбыли из числа голодающих протестантов, а вдохновительница отказывающихся от пищи медиков – заведующая Орджоникидзевской подстанцией уфимской скорой 46-летняя Светлана Юсупова, в свое время заставившая своих подчиненных решиться на курс голодания, похоже, готова объявить о завершении акции.
По крайней мере, похоже, дама надеялась сослаться на ухудшающееся состояние своего здоровья, и даже попыталась настоять на госпитализации. Но жестокие врачи больницы № 13, куда несчастную доставили на скорой, решили, что здоровью г-жи Юсуповой ничего не угрожает. И это при том, что женщина голодает уже третью неделю и, по ее словам, пьет только воду. Тем не менее, показатели здоровья дамы – в пределах нормы. Вот оно, чудо голодания, о котором писал еще Поль Брэгг!
Всерьез объективно обследовать состояние женщины, лишенной пищи уже 19 дней, появился у врачей городской больницы № 13, куда Светлану Юсупову доставила скорая. Несчастная дама в ночь с воскресенья на понедельник набрала 03 и потребовала приезда неотложки, пожаловавшись на головокружение и слабость, и заверив диспетчера, что находится в критическом состоянии. Скорее всего, г-жа Юсупова рассчитывала, что на вызов прибудут ее подопечные и соратники из Орджоникидзевской подстанции, которым она могла рассказать всю правду о своем здоровье, но медицинская карета примчалась из подразделения скорой Калининского района Уфы, что вполне логично – ведь Светлана Юсупова проживает именно на этой территории.
В свое время у г-жи Юсуповой удался такой финт – предводитель голодающих медиков ижевский политтехнолог Андрей Коновал заявил о том, что его якобы избили неизвестные и начальница подстанции вызвала пострадавшему бригаду, полностью состоявшую из ее подчиненных. Правильные медики правильно оформили бумагу, которой впоследствии потрясал Коновал, описывая свои тяжелые травмы и даже перелом ноги. И уже потом было не важно, что в 21-ю больницу травмированный пришел на своих двоих и никакого перелома и сотрясения мозга у него не обнаружилось.
Но в этот раз Светлане Арнольдовне почему-то не повезло. Приехавший по вызову фельдшер, не посвященный в политические интриги начальницы подстанции, зафиксировал, что у больной артериальное давление и содержание сахара в крови в пределах нормы. Но так как пациентка требовала немедленной госпитализации, не стал противиться и доставил ее в приемный покой больницы № 13, врачи которой также не были осведомлены об участии дамы в политическом спектакле. Светлану Юсупову обследовали более детально, взяв на анализ кровь, мочу и сделав кардиограмму, но и в этом случае медики не заметили, что дама подвергала себя голодной пытке в течении трех недель. Здоровье женщины соответствовало ее возрастным особенностям, и никаких патологических изменений и тяжелых последствий от длительного неприема пищи в ее организме эскулапы не обнаружили, также констатировав, что и давление, и сахар в крови доставленной пациентки не превышают обычных значений. В госпитализации голодающей отказали и она вынуждена была отправиться домой на такси.
Интересно, что уже на следующий день г-жа Юсупова сообщила журналистам, что от госпитализации отказалась сама, а ее состояние продолжает ухудшаться настолько, что она близка к «впадению в церебральную кому», хотя призналась, что сахар в ее крови «чуть выше нижней границы нормы – 3,8». Поражает жестокость врачей 13-й больницы, не распознавших, что с пациенткой вот-вот может случиться мозговой удар и выставившей е за порог лечебного учреждения. А ведь даже студент мединститута скажет, что симптомы приближения кровоизлияния в мозг ни с чем не спутаешь – сахар зашкаливает до 9-10 ммоль/л., мышцы пациента парализует, нарушается дыхание, температура повышается до 40 градусов С, лицо пострадавшего становится багрового цвета, появляются судороги и другие специфические признаки. Как врачи приемного покоя не увидели столь явных симптомов, которым была подвержена голодающая, на следующий день бодро раздававшая интервью о своем самочувствии?
Кстати, проверить, насколько факт голодовки соответствует действительности, не удастся никому, поскольку днем Светлана Юсупова находится на работе, выполняя обязанности заведующей подстанции, а вечера проводит в своей квартире в микрорайоне Инорс. И кроме того, что женщина может поглощать пищу в тишине своего жилища или рабочего кабинета, ей, как медику, отличны известны и другие, медикаментозные способы поддержки организма. Больных, переживших операции на желудочно-кишечном тракте, например, могут месяцами «держать» на внутривенном питании и при этом пациент будет получать необходимый для жизни баланс белков, жиров и углеводов. Так что чудо отличного здоровья длительно голодающей может объясняться просто. Кстати, коллеги Светланы Юсуповой, не участвующие в протестной акции, а их более 1000 человек, уверены, что своенравная дама и ее подчиненные вряд ли на самом деле мучают себя голодом, отстаивая свои убеждения.
Тем более, что главным требованием голодающих было увеличение зарплаты работников скорой, а после того, как выяснилось, сколько получает г-жа Юсупова и сотоварищи, сочувствующих у медиков-экстремалов поубавилось.
№ФИОдолжностьставканачислено январьфевраль1Юсупова С.А.заведующая1,0029 151,3528 501,56 врач АРБ1,0038 237,8839 259,96 Итого Юсупова С.А. 67 389,2367 761,522Давлитова З.З.медсестра2,0032 224,1431 422,593Богданова Т.А.медсестра1,5034 055,7045 261,734Никитина А.А.врач2,0052 239,4560 859,295Матвеева О.В.фельдшер1,0023 786,6814 320,106Гайнцева О.Р.врач1,2525 838,8014 039,827Зорин В.В.фельдшер1,2540 420,8719 616,848Тишина И.Ю.медсестра1,5038 944,3332 228,50
А блогеры и вовсе сообщают о курьезных случаях – чтобы привлечь внимание общественности и журналистов, страдальцы якобы колют себе инсулин, резко понижая уровень сахара в крови.
Наблюдатели отмечают, что в Уфе голодовка медиков становится профанацией и фарсом и закончится, как только протестанты найдут причины, чтобы объяснить общественности отказ от радикальных мер.