Веселый Черепенин. «Торос» пустил «Сырыарку» на дно

Перед четвертым матчем полуфинальной серии между Нефтекамском и Карагандой очень не хотелось, чтобы башкирская команда, сыграв на своем льду, снова оказалась где? Ну же, угадывайте! Ответ в первом предложении. Правильно – в Караганде. Многие ругают «Сырыарку», говорят, что она плохо играла против «Тороса». Это не так. Желто-черные играли хорошо, иногда блестяще. Мужикам-ледовикам было тяжело во всех встречах. Именно клубу из Казахстана по силам было даже вытянуть серию, отыгравшись с 0:3. Но у россиян был Черепенин, а у клуба из Казахстана – не было.

Конечно, у «Сырыарки» есть Владимир Ковач. Умелый горячий голкипер вернулся в рамку своей команды и был готов совершать подвиги. Но и он – не Черепенин. Я не знаю, как дальше сложиться карьера Александра Черепенина, но в это серии он стал главным действующим лицом. Да, ошибался и пропускал. Но в итоге показал выдающиеся результаты. Два раза по две шайбы в его ворота залетели, что тоже отличный показатель. Однажды залетела одна – это просто блеск. Ну и пик - сухарь в четвертом матче. При этом оборона у «Тороса», как ни старалась, идеальной не была. То есть Черепенину приходилось очень часто спасать свою команду. И он это делал с большим успехом. Было бы приятно увидеть где-нибудь видеоподборку его лучших действий в этом полуфинале. При грамотном подходе получится классный ролик. В этом четвертом матче, когда нужно было добивать, чтобы не рисковать, «торосовцы» нашли в себе силы для очень хорошего первого периода. Атаки были умными, но в этот раз, в отличие от прошлой игры, нерезультативными. Два большинства впустую, уверенная игра Ковача – все это должно было перерасти в проблемы для нефтекамцев в следующем периоде… Вот заканчивается разбитое перерывом второе большинство хозяев – и ждешь чего-нибудь неприятного, вроде активизации гостей. Причем, в прошлом матче «Сырыарка» стала давить, уступая в счете, а теперь на табло нули. Но тут в дело вступает «торосовец» Алексей Митрофанов. Один момент он запарывает, но зато потом поражает угол ворот, несмотря на одновременно грамотную и отчаянную попытку Ковача спасти свою команду. 1:0. Тут же «Сырыарке» в меньшинстве, потом вообще втроем против пятерых. Но «Торос» не забивает. Они что – издеваются? Хотят опять победу в одну шайбу, мечтают выжать из зрителей все эмоции, растерев в порошок их нервы? Игрок башкирской команды Артем Кислый получает удаление 5+20 за удар коленом. «Торос» и Черепенин держатся! В третьем периоде уже Алексей Миторофанов и Кирилл Полозов по очереди удаляются. 17 секунд при три на четыре хозяевам играть. Но Саше и его ребятам опять удается отбиться. Вот это матч! Напряжение немного снимают два удаления «Сырыарки». Первое нефтекамцы не реализуют, а вот второе, в конце игры – да! Самсон Махбод, с пятака. 2:0, играть осталось 58 секунд. Это уже победа в мачте и в серии! После окончания победного полуфинала розыгрыша Братины главный тренер нефтекамского клуба Константин Полозов сказал: - Счет в серии не отражает истинного положения вещей. Матчи были от ножа, на пределе. Всем необходимо было проявить и свои лучшие качества - и характер, и терпение, и злость. У нас, может быть, это получилось лучше. Где-то повезло. Понятно, что команда отдала все, что было у нее в данный момент – всю энергию, все силы, все эмоции. Особые слова благодарности Саше Черепенину. Умница, выдержал. Спасибо ему большое… Кто вратарей будет играть в серии за Братину, главный тренер «Тороса» не сказал. Я бы начал с Александра Черепенина и поменял бы его на Евгения Лобанова только в после поражения, если оно вообще случится. Всем бы такие проблемы – выбирать их двух классных голкиперов, когда и третий хорош, не так ли? Пусть в Казахстане и в Башкирии нет океана, но «Сырыарка» представлялась мне хорошо вооруженным галеоном с трюмами, набитыми до отказа золотом. «Торос», конечно же, был видавшим виды пиратским кораблем с восьмого места, только на черном флаге изображен не Веселый Роджер, а Веселый Черепенин. И вот, одни пошли на дно, а вторые, набрав добычи, готовы сразиться с самим дьяволом морским. И скоро мы узнаем, кто именно это будет. Олег ЧЕРНОВ. Фото с сайта venedia.ru