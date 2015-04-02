Смерть башкирских солдат в армии списали на недосмотр психиатров

В России начался весенний призыв: на службу призовут 150 тысяч срочников, из которых 5,2 тысячи - из Башкирии. По словам военкома РБ Анатолия Балтинского, в пехоту отправятся 3 тысячи человек, в ВВС – 400, во флот – 500, в РВСН – 300, в ВДВ – 100, внутренние войска – 400. Всего же сейчас службу проходят 12,7 тысяч парней из РБ. 12,3 тысяч призывников получили отсрочку от службы и 5,2 тысячи человек – «белый билет».При этом в 2014 году под суд попал 21 уклонист, а в этом - уже трое скрывавшихся от армии. В республике уклонистам, которым исполнилось 27 лет, начали выдавать вместо военных билетов справки. 298 человек их уже получили: теоретическим им закрыт путь в правоохранительные органы и на госслужбу. Между тем, в армии анонсируют сентябрьские плановые учения «Центр-2015» в Центральном военном округе. Под сборы попадают резервисты Башкирии.

Начавшийся призыв проходит на фоне расследования сразу трех суицидов, произошедших в январе и феврале с солдатами из Башкортостана в разных уголках страны. Так, 6 января 19-летний Азамат Елкибаев из Баймакского района, служивший в Приморье, по официальной версии, повесился на ремне, причем, за четыре месяца до увольнения. 26 января нашли повешенным контрактника Илью Кудрявцева из Салаватского района в Алейской дивизии в Алтайском крае. 1 февраля в Калининграде обнаружили мертвым срочника Айдара Давлетбакова из Зианчуринского района, которому оставалось служить в морской пехоте Балтийского флота всего два месяца. Родственники в самоубийство не верят. В двух случаях на телах своих сыновей они нашли следы побоев. Третий солдат, с их слов, звонил за пару дней до гибели и предупреждал, что его хотят убить. Впрочем, в армии уверены, что все парни сами наложили на себя руки. - Мы обратились с просьбой сообщить детали и подробности последних трагедий, пока на сегодня следствия не завершены, - объяснил г-н Балтинский. - У меня есть ответы командиров, что никаких правонарушений отмечено не было, молодые люди сами, добровольно, ушли из жизни. По словам военкома, Башкирию нельзя назвать благополучным регионом по числу суицидов среди молодежи. А как отметил руководитель военно-врачебной комиссии при Башвоенкомате Борис Усатов, в прошлом году 13 процентов призывников, освобожденных от службы в армии, «получили их по психиатрии». - В психиатрии существуют пограничные состояния, и пропускать мы не можем даже малейшие отклонение, - говорит г-н Усатов. - Перед отправкой в войска сидят два психиатра на сборном пункте. Мы стараемся не допускать даже пограничного состояния. Но чужая душа – потемки, и не все адекватно могут пройти этот сложный период жизни. По данным прессы, только в прошлом году в армии погибли пятеро парней из республики. Башвоенкомат активно зазывает служить по контракту. Призывникам с высшим образованием автоматически предлагают выбор – год по срочной службы либо два по контракту. Начальник пункта набора на контрактную службу Азат Садыков расписывает преференции от такой сделки с государством. - Сержант получает от 23 до 35 тысяч рублей, с учетом выслуги лет, сумма увеличивается, - говорит он. - Например, сержант в инженерной бригаде в Алкино служащий от 5 до 8 лет имеет 45 тысяч рублей. Два контрактных срока и в 28 лет становятся молодыми военными пенсионерами. После выслуги дают жилье по ипотеке. Впрочем, пока контрактная служба, при всех ее плюсах, не получила в Башкирии должного распространения. Договор подписали только восемь человек, но, как говорят в Башквоенкомате, контракт могут подписывать даже выпускники 9 классов и граждане СНГ. Также нет желающих служить на альтернативной службе - только двое пацифистов из региона отправились работать санитарами. Между тем, главы отделов военного комиссариата получили установку отсылать в прокуратуру рекламу контор юридического сопровождения, сулящих получить военный билет легально, «на проверку законности деятельности такой организации». – Например, в Уфе есть рекламные баннеры с аббревиатурой «ВВК», но они ничего общего не имеет с военно-врачебной комиссией, и расшифровываются как «военно-врачебная коллегия» причем без медицинской лицензии, и таким образом уводят в сторону внимание призывников, и запутывают их, - говорит г-н Усатов. Дмитрий КОЛПАКОВ.