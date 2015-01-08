Сеть LTE в Башкирии не пострадает из-за подорожавшего мобильного оборудования

По словам руководителя МТС в Башкирии Павла Коротина, 80 процентов кредитов компании – в рублях, поэтому сотовый оператор не рискует стать заложником роста валюты, даже несмотря на то, что оборудование для станций сотовой связи закупается за валюту.Как утверждает г-н Коротин, планы развертывания сети LTE в Башкирии пока не пересматривали.