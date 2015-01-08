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Сеть LTE в Башкирии не пострадает из-за подорожавшего мобильного оборудования

8 января 2015, 07:03
По словам руководителя МТС в Башкирии Павла Коротина, 80 процентов кредитов компании – в рублях, поэтому сотовый оператор не рискует стать заложником роста валюты, даже несмотря на то, что оборудование для станций сотовой связи закупается за валюту.Как утверждает г-н Коротин, планы развертывания сети LTE в Башкирии пока не пересматривали.

- Россия – самый большой европейский телекоммуникационный рынок, операторам производящим оборудование, таким как «Хуавей», «Эриксон», «Нокиа», терять этот рынок не хочется, - объясняет Павел Коротин. - Однако мы можем договориться. Да, оборудование подорожает, но например, закупить его можно меньше. Для производителей лучше потерять тридцать процентов объема поставок, чем половину.

Г-н Коротин считает, что импортозамещение в мобильной отрасли невозможно, в России просто нет производителей оборудования сотовой связи.

- МТС не планирует повышения цен на связь и изменения инвестпланов, - уверен топ-менеджер компании. - В этом году мы планируем увеличить количество базовых станций на 30 процентов, из них большая часть придется на LTE.

Ранее МТС поглотил несколько региональных операторов группы «Смартс», включая уфимский филиал. «Смартс» работает в частотах диапазона 1800 МГц, где МТС намерен развивать LTE.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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