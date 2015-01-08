С 1 июля для уфимцев подорожает содержание жилья

Сейчас управляющие компании платят «Спецавохозяйству» 100,27 рублей за кубометр мусора, с лета ценник поднимется до 116,54 рублей. При том, что всего год назад тариф был 88,50 рублей за куб. Для предприятий расходы на вывоз мусора останутся прежними – 151,48 за кубометр: тариф для юрлиц сохраняется уже второй год.
Также в начале лета подорожают услуги вывоза крупногабаритных отходов со 199,92 до 210,91 рублей за кубометр, и вывоз фекальных стоков – с 165,84 до 174,96 рублей за куб.
Дмитрий КОЛПАКОВ.