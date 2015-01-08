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С 1 июля для уфимцев подорожает содержание жилья

8 января 2015, 07:12
Мэрия Уфы утвердила новый прайс для «Спецавтохозяйства» по вывозу мусора. Цены изменятся с 1 июля. Услуги по вывозу мусора уфимцы в своих квитках не видят, оплата мусоровоза разносится в статье «Содержание жилья». И в случае с каждым домом эти расходы разные, в зависимости от числа квартир и этажности.

Сейчас управляющие компании платят «Спецавохозяйству» 100,27 рублей за кубометр мусора, с лета ценник поднимется до 116,54 рублей. При том, что всего год назад тариф был 88,50 рублей за куб. Для предприятий расходы на вывоз мусора останутся прежними – 151,48 за кубометр: тариф для юрлиц сохраняется уже второй год.

Также в начале лета подорожают услуги вывоза крупногабаритных отходов со 199,92 до 210,91 рублей за кубометр, и вывоз фекальных стоков – с 165,84 до 174,96 рублей за куб.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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