Лес для строительства частных домов государство будет давать не всем нуждающимся

В Министерстве лесного хозяйства РБ намерены изменить законодательную норму, сузив круг получателей льготных 150 кубометров леса для строительства. Напомним, для жителей республики, признанных нуждающимися в древесине, выделяется лес: на строительство жилого дома - до 150 кубометров раз в 25 лет, на ремонт жилого дома - до 50 кубометров раз в пять лет, на строительство надворных построек - до 50 кубометров раз в пять лет, и на их ремонт - до 15 кубометров раз в три года.