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Лес для строительства частных домов государство будет давать не всем нуждающимся

8 января 2015, 07:19
В Министерстве лесного хозяйства РБ намерены изменить законодательную норму, сузив круг получателей льготных 150 кубометров леса для строительства. Напомним, для жителей республики, признанных нуждающимися в древесине, выделяется лес: на строительство жилого дома - до 150 кубометров раз в 25 лет, на ремонт жилого дома - до 50 кубометров раз в пять лет, на строительство надворных построек - до 50 кубометров раз в пять лет, и на их ремонт - до 15 кубометров раз в три года.

Летом депутаты Госсобрания Башкирии уже корректировали закон «О регулировании лесных отношений», запретив перепродавать полученный от государства лес.

Министр лесного хозяйства РБ Динир Ахмедьянов на заседании парламентского комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Курултая РБ признал, что ведомство не может обеспечить все заявки от граждан.

- Обеспечивать идущий потоком спрос мы не в состоянии, - сказал он. - Когда принимался закон, нормировавший 150 кубометров на каждого человека, мы рассчитывали из следующего: арендаторов не было, лесосека хорошая, начали считать, сколько нужно человеку для постройки дома – 70-75 кубов. Остальные добавили, чтобы он мог продать - это тогда не запрещалось, и купить кровельное железо, отопление провести, баню построить. Так и получилось 150 кубов. А сегодня 73 процента хвойных запасов – в аренде. Населению остается всего 95 тысяч кубометров.

По данным ведомства, граждане получили 727 тысяч кубов за 9 месяцев 2014 года, и 892 тысячи кубометров в 2013 году.

Как выход, ведомство просит законодательно пересмотреть понятие «нуждающегося», а также уменьшить норму с 150 до 100 кубометров.

- Практика показывает, что из одной и той же квартиры из Уфы сразу пятеро пишут заявку на лес, - рассказал министр.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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