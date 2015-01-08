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Из списка жизненно-важных лекарств убрали активированный уголь

8 января 2015, 07:08
Правительство России обновило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это минимальный набор лекарств, который обязаны продавать в аптеках, государство устанавливает на эти лекарства предельные оптовые и розничные наценки.

Так, в списке, который вступит в силу с марта, теперь появились препараты для обеспечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов. Всего включено пятьдесят новых позиций и исключены три, такие, как активированный уголь.

Правительство спешит зафиксировать цены на ЖНВЛП на фоне нестабильной курсовой разницы валюты. Для многих фарм-дистрибьюторов это может обернуться убытками, ведь они не смогут поднять цены на импортные лекарства выше предельных отпускных цен, что к марту установит минздрав.

Таким образом, аптечные сети должны переориентироваться с импортных препаратов на отечественные, не зависящими от курсовых колебаний, и даже стимулировать отечественную фармацевтическую промышленность.

В нынешнем перечне ЖНВЛП есть и лекарства, чье производство налажено в Башкирии, в основном иммунобиологические препараты выпускаемые «Микрогеном», такие как различные анатоксины, сыворотки и альбумин.

В последний раз список пересматривался в 2012 году, в минздраве заявили, что теперь будут актуализировать перечень ежегодно.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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