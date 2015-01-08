Из списка жизненно-важных лекарств убрали активированный уголь

Так, в списке, который вступит в силу с марта, теперь появились препараты для обеспечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов. Всего включено пятьдесят новых позиций и исключены три, такие, как активированный уголь.