Из списка жизненно-важных лекарств убрали активированный уголь

Так, в списке, который вступит в силу с марта, теперь появились препараты для обеспечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов. Всего включено пятьдесят новых позиций и исключены три, такие, как активированный уголь.
Правительство спешит зафиксировать цены на ЖНВЛП на фоне нестабильной курсовой разницы валюты. Для многих фарм-дистрибьюторов это может обернуться убытками, ведь они не смогут поднять цены на импортные лекарства выше предельных отпускных цен, что к марту установит минздрав.
Таким образом, аптечные сети должны переориентироваться с импортных препаратов на отечественные, не зависящими от курсовых колебаний, и даже стимулировать отечественную фармацевтическую промышленность.
В нынешнем перечне ЖНВЛП есть и лекарства, чье производство налажено в Башкирии, в основном иммунобиологические препараты выпускаемые «Микрогеном», такие как различные анатоксины, сыворотки и альбумин.
В последний раз список пересматривался в 2012 году, в минздраве заявили, что теперь будут актуализировать перечень ежегодно.
Дмитрий КОЛПАКОВ.