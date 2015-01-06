mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Участок на Комсомольской улице от «Июня» до «Семьи» выставят на торги

6 января 2015, 22:58
Мэрия Уфы оценила участок в 1,75 гектаров, застроенный двухэтажными бараками у торгового центра «Июнь» в 19,8 млн рублей. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер столицы Башкирии Ирек Ялалов. Дата торгов пока не назначена.

Под снос попадут десять домов с нумерацией от 81 до 97 по Комсомольской улице, а также два здания на улице Малая Тихорецкая, включая хозпостройки и гаражи.

А под перепланирование попадает куда больший участок – от проспекта Октября до улиц Комсомольская, 50 лет СССР и местным проездом - площадью в 18 гектаров. На подготовку проекта планировки и межевания отводится 18 месяцев.

В течение трех лет будущий застройщик обязан освоить площадку. Также девелопер обязан провести публичные слушания по проекту реновации квартала.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48