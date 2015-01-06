Участок на Комсомольской улице от «Июня» до «Семьи» выставят на торги

Под снос попадут десять домов с нумерацией от 81 до 97 по Комсомольской улице, а также два здания на улице Малая Тихорецкая, включая хозпостройки и гаражи.
А под перепланирование попадает куда больший участок – от проспекта Октября до улиц Комсомольская, 50 лет СССР и местным проездом - площадью в 18 гектаров. На подготовку проекта планировки и межевания отводится 18 месяцев.
В течение трех лет будущий застройщик обязан освоить площадку. Также девелопер обязан провести публичные слушания по проекту реновации квартала.
Дмитрий КОЛПАКОВ.