Таксист, задушивший 25-летнюю девушку, создал себе алиби с помощью любовницы

Девушка вечером отправилась домой к своей четырехлетней дочери, но до ребенка так и не доехала, сгинув в неизвестности. Следователи опросили свидетелей и выяснилось, что последним видел молодую маму живой подвозивший ее водитель. За шофера взялись крепко, опросив его на «детекторе лжи» и исследовав машину и жилище подозреваемого с помощью новейших криминалистических технологий. Благодаря современным техникам обследования удалось выявить биологические следы, свидетельствующие, что пропавшая была у мужчины дома и могла быть убитой именно там.