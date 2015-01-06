mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Таксист, задушивший 25-летнюю девушку, создал себе алиби с помощью любовницы

6 января 2015, 14:19
В ближайшее время суд Октябрьского рассмотрит уголовное дело, возбужденное против 48-летнего жителя города, которого обвиняют в убийстве 25-летней девушки. Несчастная пропала еще в ноябре 2013 года и все это время ее искали правоохранители и волонтеры. А оказалось, что бедняжка стала жертвой водителя, который взялся подвести ее до дома. Злодей избил и задушил молодую женщину, а ее тело утопил в реке Ик.

Девушка вечером отправилась домой к своей четырехлетней дочери, но до ребенка так и не доехала, сгинув в неизвестности. Следователи опросили свидетелей и выяснилось, что последним видел молодую маму живой подвозивший ее водитель. За шофера взялись крепко, опросив его на «детекторе лжи» и исследовав машину и жилище подозреваемого с помощью новейших криминалистических технологий. Благодаря современным техникам обследования удалось выявить биологические следы, свидетельствующие, что пропавшая была у мужчины дома и могла быть убитой именно там.

Хотя на следствии водитель свою вину отрицал и убеждал, что в злополучную ночь, отвезя пассажирку, поехал к своей любовнице, где и находился в момент исчезновения девушки. Знакомая мужчины также подтвердила, что любовник провел ночь у нее, но не выдержала испытания на аппарате «Полиграф» - детектор лжи доказал, что женщина врет. Позже нашли и тело убитой – в реке Ик, куда преступник попытался спрятать труп.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, водителю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и теперь, в случае, если суд признает его вину, он может отправиться за решетку на 15 лет.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48