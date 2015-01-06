Таксист, задушивший 25-летнюю девушку, создал себе алиби с помощью любовницы

Девушка вечером отправилась домой к своей четырехлетней дочери, но до ребенка так и не доехала, сгинув в неизвестности. Следователи опросили свидетелей и выяснилось, что последним видел молодую маму живой подвозивший ее водитель. За шофера взялись крепко, опросив его на «детекторе лжи» и исследовав машину и жилище подозреваемого с помощью новейших криминалистических технологий. Благодаря современным техникам обследования удалось выявить биологические следы, свидетельствующие, что пропавшая была у мужчины дома и могла быть убитой именно там.
Хотя на следствии водитель свою вину отрицал и убеждал, что в злополучную ночь, отвезя пассажирку, поехал к своей любовнице, где и находился в момент исчезновения девушки. Знакомая мужчины также подтвердила, что любовник провел ночь у нее, но не выдержала испытания на аппарате «Полиграф» - детектор лжи доказал, что женщина врет. Позже нашли и тело убитой – в реке Ик, куда преступник попытался спрятать труп.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, водителю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и теперь, в случае, если суд признает его вину, он может отправиться за решетку на 15 лет.