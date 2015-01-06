После скандала с жителями Нагаево, электросети поселка решили продать

Напомним, весь прошлый год шла судебная тяжба между жителями Нагаево и уфимской мэрией, которой подконтролен МУП. 15 человек даже объявили голодовку, а в числе требований протестантов было подсоединение их домов к электросети. За подключение каждого дома требовалось заплатить управляющей организации 350 тысяч рублей, однако по словам нагаевцев, электрификацию микрорайона уже оплатил республиканский бюджет, а потому их должны подсоединить бесплатно. Позже доводы жителей признали обоснованными в судебном порядке, мэрия попыталась обжаловать решение Октябрьского райсуда Уфы, однако ВС РБ оставило его в силе.