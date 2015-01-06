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После скандала с жителями Нагаево, электросети поселка решили продать

6 января 2015, 22:36
МУП «Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе поселка Нагаево» решила продать электросетевую инфраструктуру населенного пункта. Аукцион состоится 30 января, поселковые сети оценены в 15,8 млн рублей. Среди продаваемого имущества - построенная в 2013 году электрическая сеть 10 кВ длиной в 8,7 тысяч метров, включая 396 столбов-опор.

Напомним, весь прошлый год шла судебная тяжба между жителями Нагаево и уфимской мэрией, которой подконтролен МУП. 15 человек даже объявили голодовку, а в числе требований протестантов было подсоединение их домов к электросети. За подключение каждого дома требовалось заплатить управляющей организации 350 тысяч рублей, однако по словам нагаевцев, электрификацию микрорайона уже оплатил республиканский бюджет, а потому их должны подсоединить бесплатно. Позже доводы жителей признали обоснованными в судебном порядке, мэрия попыталась обжаловать решение Октябрьского райсуда Уфы, однако ВС РБ оставило его в силе.

И вот теперь дирекция микрорайона вовсе решила избавиться от энергетической инфраструктуры, ставшей причиной затяжной тяжбы и голодовок местных жителей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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