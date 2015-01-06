Изменить судьбу. Сохранять человеческое достоинство важно и в семейных отношениях

Оказывается часть, где остался служить бывший супруг, расформировали и всех любителей «зеленого змия» безжалостно уволили со службы. Отпрыск вернулся к матери в Уфу. А здесь - постоянные проблемы с работой, отсутствие твердого заработка из-за пристрастия к алкоголю и нежелания трудиться. Семейная жизнь тоже не задалась. И действительно, кому нужен пьянчуга? После очередного обильного возлияния, перенес микроинсульт, стал плохо двигаться и получил в сорок с небольшим инвалидность. Но и после этого по-прежнему был не прочь «заложить за воротник», пропивая всю пенсию.