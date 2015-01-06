Изменить судьбу. Сохранять человеческое достоинство важно и в семейных отношениях

Должна терпеть все тяготы военной службы!
Татьяна и Вадим в конце 1980-х учились вместе в УАИ. С первого курса дружили, любили друг друга, а к концу учебы поженились и, поскольку, мужа – новоиспеченного на военной кафедре лейтенанта, призвали в армию, то после окончания вуза вместе уехали в Забайкалье в авиационную часть.
Работы для женщин в дальнем гарнизоне не было, в детский сад не попасть, двухэтажный дом постройки 1950-х с удобствами во дворе. Плюс вскоре «прелести» гайдаровских реформ начала девяностых, безденежье… Получился полный комплект житейских проблем. Когда Татьяна рожала дочь, женщину едва успели вертолетом оправить в Улан-Удэ.
- Повезло, - говорили старожилы военного городка. – Многие в медпункте так и рожают.
Все бы ничего, но Вадим со временем практически совсем перестал помогать Татьяне. Наслушавшись сослуживцев, важно заявлял: «Жена офицера должна терпеть все тяготы военной службы». Даже когда у него не было дежурства, старался уйти на аэродром, лишь бы не возиться с пеленками. А если ребенок болел, то его и подавно не было дома.
Татьяна несколько лет терпеливо переносила все эти тяготы. Даже не роптала, когда Вадим, отслужив положенные два года, написал рапорт, чтобы остаться на службе.
- Когда я спала, даже вспомнить не могу, - вспоминает наша героиня.
Чтобы получить путевку в садик, Татьяна, специалист по промышленной электронике, пошла работать кочегаром в местную котельную, кидала в топку уголь, «шуровала» здоровенной кочергой и выполняла другую грязную и тяжелую работу. За три месяца муж пришел помогать только один раз и то – лишь на пару часов.
А потом едва не произошло несчастье. Поднимая в очередной раз лопату с углем, Татьяна от острой пронизывающей боли в спине потеряла сознание и упала на бетонный пол.
Крик услышала дворничиха Мария Николаевна и, позвав на помощь других людей, сумела отвезти Татьяну в медпункт.
- Чуть не оторвалась почка из-за подъема тяжестей, - объяснил врач, когда самое страшное оказалось позади. – Не привезли бы тебя вовремя, то и ребенок твой мог остаться сиротой.
Муж появился только через двое суток.
- Служба, не уйдешь, – пробурчал супруг, глядя в сторону.
- Но я же прекрасно знала, что никаких полетов в эти дни не было и никто из начальства не стал бы препятствовать навестить в больнице жену, - с горечью рассказывает собеседница. – А он даже про дочь не спросил… Спасибо Марии Николаевне, что забрала девочку к себе.
После визита мужа, с горечью вспомнила, как часто после службы, вместо того, чтобы идти домой, он любил поиграть на аэродроме в домино со своими приятелями-сослуживцами. И к спирту у него имелся доступ. До семьи ли тут… Как-то враз терпение лопнуло и она решила, что ей самой нужно решать свою судьбу и судьбу своей дочери. По просьбе Татьяны, дворничиха отправила родителям женщины срочную телеграмму в Уфу.
Заслуженная учительница против собственной внучки
Через три дня с несколькими пересадками и приключениями прилетели в дальний забайкальский гарнизон мама с папой и забрали в Уфу Татьяну с ребенком. Вадим так и не появился. Уже дома она долечивалась в отделении нефрологии 21-й больницы и приходила в себя.
- До сих пор перед глазами огромная лопата, в которую помещалось почти целое ведро угля, - восклицает наша героиня. - И как я его только поднимала? Мой собственный вес чуть больше пятидесяти килограммов.
В Уфе подала на развод. От алиментов на суде отказалась, чтобы бывший муж потом не смог предъявить претензий дочери. Родители поддержали это решение и, как могли, помогали внучке. Постепенно жизнь вошла в свою колею. Татьяна заочно закончила финансово-экономический институт, стала работать в одном из уфимских коммерческих банков.
Наладилась и личная жизнь. Вопреки, распространенному мнению, что одинокой женщине с ребенком мало что светит, вышла замуж за Алексея, сотрудника того же банка. Новый муж оказался на несколько лет моложе супруги, но всё сложилось благополучно.
- Мне поначалу было даже неловко, что Леша младше меня, - вспоминает Татьяна.
Вскоре она ещё раз стала мамой. Прежний муж пару десятков лет не давал о себе знать, пока год назад ранним субботним утром в квартире счастливой семьи не объявилась мать Вадима – Резеда Анваровна, учитель одной из элитных уфимских школ, которая с порога громогласно обвинила Татьяну во всех жизненный неудачах своего сына.
Оказывается часть, где остался служить бывший супруг, расформировали и всех любителей «зеленого змия» безжалостно уволили со службы. Отпрыск вернулся к матери в Уфу. А здесь - постоянные проблемы с работой, отсутствие твердого заработка из-за пристрастия к алкоголю и нежелания трудиться. Семейная жизнь тоже не задалась. И действительно, кому нужен пьянчуга? После очередного обильного возлияния, перенес микроинсульт, стал плохо двигаться и получил в сорок с небольшим инвалидность. Но и после этого по-прежнему был не прочь «заложить за воротник», пропивая всю пенсию.
Тем ни менее, его настырная родительница потребовала, чтобы Татьяна… забрала к себе бывшего мужа и за ним ухаживала, поскольку та, мол, в свое время не отучила её сына от спиртного.
- Так что же, я сама ему на аэродроме технический спирт в стакан наливала? – удивляется бывшая офицерская жена.
Выставленная за порог неугомонная мамаша, подала в суд на алименты на свою уже взрослую внучку, но ввиду того, что отец ни разу не заплатил своей дочери, Фемида встала на сторону ребенка и отказала «заслуженному учителю Республики Башкортостан» в иске.
Евгений КОСТИЦЫН.