Страховку банковских вкладов повысили с 700 до 1,4 млн рублей

Сумма страхового возмещения, выплачиваемое «Агентством по страхованию вкладов» («АСВ») вкладчикам обанкротившихся банков, увеличена с 700 до 1,4 млн рублей. Правда, новое правило распространяется только на страховые случаи, наступившие после 29 декабря 2014 года. Таким образом, вкладчики банков-банкротов, в том числе и уфимских, под новые выплаты не попадают.Напомним, в минувшем году лицензии лишились уфимские «АФ-банк», «Мой банк. Ипотека» и «Платежный сервисный банк». Все они вылетели в трубу из-за рискованной кредитной политики. У «АФ-Банка» в первой очереди вкладчиков - 1,3 тысячи кредиторов с претензиями на 3,6 млрд рублей, во второй очереди всего три кредитора с суммой на 45 тысяч рублей, в третьей очереди 556 вкладчиков с 391,17 млн рублей. Выплаты по вкладам клиентов-физлиц «Мой банк. Ипотека» через банк «Российский кредит», оцениваются в 3,26 млрд руб. Выплаты полутора тысячам вкладчикам «Платежного сервисного банка» - в 469,2 млн рублей.