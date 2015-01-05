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Страховку банковских вкладов повысили с 700 до 1,4 млн рублей

5 января 2015, 19:06
Сумма страхового возмещения, выплачиваемое «Агентством по страхованию вкладов» («АСВ») вкладчикам обанкротившихся банков, увеличена с 700 до 1,4 млн рублей. Правда, новое правило распространяется только на страховые случаи, наступившие после 29 декабря 2014 года. Таким образом, вкладчики банков-банкротов, в том числе и уфимских, под новые выплаты не попадают.Напомним, в минувшем году лицензии лишились уфимские «АФ-банк», «Мой банк. Ипотека» и «Платежный сервисный банк». Все они вылетели в трубу из-за рискованной кредитной политики. У «АФ-Банка» в первой очереди вкладчиков - 1,3 тысячи кредиторов с претензиями на 3,6 млрд рублей, во второй очереди всего три кредитора с суммой на 45 тысяч рублей, в третьей очереди 556 вкладчиков с 391,17 млн рублей. Выплаты по вкладам клиентов-физлиц «Мой банк. Ипотека» через банк «Российский кредит», оцениваются в 3,26 млрд руб. Выплаты полутора тысячам вкладчикам «Платежного сервисного банка» - в 469,2 млн рублей.

Всего в Башкирии 10 собственных банков. Для сравнения, в соседнем Татарстане 21 кредитное учреждение. Еще в РБ работают филиалы 32 банков из других регионов, на них приходится 1565 банковских офисов.

В заявлении «АСВ» сообщается, что под увеличенную страховку попадают, как рядовые вкладчики, так и индивидуальные предприниматели, что «повысит защищенность вкладчиков и укрепит доверие к банковской системе».

- Механизм страховых выплат остается прежним: при наступлении нового страхового случая вкладчик получит сразу до 1,4 млн рублей, независимо от даты размещения средств, по текущим страховым случаям размер максимальной выплаты составляет 700 тысяч рублей, - сообщается в релизе агентства.

- Если посмотреть на причины отзыва лицензий, то их две – откровенно криминальные операции, либо это острое состояние неплатежеспособности, - пояснил замглавы «АСВ» Андрей Мельников, побывав в Уфе в марте прошлого года.

Также страховка распространяется на счета опекунов и попечителей, где до совершеннолетия подопечного копятся «сиротские» деньги.

С 1 апреля страховка до 10 млн рублей распространяется на так называемые «эскроу-счета» – счет в банке, где на сохранности лежат деньги для покупки недвижимости до момента государственной регистрации сделки.

Изменения в законодательстве теперь позволяют агентству признавать недействительными платежи, «совершенные в преддверии банкротства банков с предпочтительностью в отношении отдельных кредиторов». Не секрет, что банки, незадолго до наступления краха, спешат рассчитаться с самыми опасными и влиятельными вкладчиками. Подобные операции, нарушающие очередность выплат, теперь будут блокироваться.

- Такие платежи, в частности, могут быть оспорены при наличии обстоятельств, свидетельствующих о необычности сделки: совершение платежа в обход очередности ожидающих исполнения платежей других клиентов банка, совершение платежа в пользу заинтересованного лица, а также необычность платежа для хозяйственной деятельности клиента, - говорится в заявлении «АСВ».

Еще одно важное нововведение. Законодательно установлен фиксированный трехлетний срок исковой давности с даты признания банка банкротом в отношении его владельцев, к которым у агентства есть претензии. Кроме того, «АСВ» получило право уменьшать «золотые парашюты» менеджеров банкротящихся банков: выходные пособия будут назначаться в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. По решению суда зарплаты менеджеров, подозрительно увеличенные в диапазоне шести месяцев до отзыва лицензии банка, будут снижены до минимальных тарифов, установленных ТК РФ – 2/3 оклада.

Ко всему прочему банки, обещающие больше процентов по вкладам, будут и больше платить взносов в фонд «АСВ».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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