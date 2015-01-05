Страховку банковских вкладов повысили с 700 до 1,4 млн рублей

Всего в Башкирии 10 собственных банков. Для сравнения, в соседнем Татарстане 21 кредитное учреждение. Еще в РБ работают филиалы 32 банков из других регионов, на них приходится 1565 банковских офисов.
В заявлении «АСВ» сообщается, что под увеличенную страховку попадают, как рядовые вкладчики, так и индивидуальные предприниматели, что «повысит защищенность вкладчиков и укрепит доверие к банковской системе».
- Механизм страховых выплат остается прежним: при наступлении нового страхового случая вкладчик получит сразу до 1,4 млн рублей, независимо от даты размещения средств, по текущим страховым случаям размер максимальной выплаты составляет 700 тысяч рублей, - сообщается в релизе агентства.
- Если посмотреть на причины отзыва лицензий, то их две – откровенно криминальные операции, либо это острое состояние неплатежеспособности, - пояснил замглавы «АСВ» Андрей Мельников, побывав в Уфе в марте прошлого года.
Также страховка распространяется на счета опекунов и попечителей, где до совершеннолетия подопечного копятся «сиротские» деньги.
С 1 апреля страховка до 10 млн рублей распространяется на так называемые «эскроу-счета» – счет в банке, где на сохранности лежат деньги для покупки недвижимости до момента государственной регистрации сделки.
Изменения в законодательстве теперь позволяют агентству признавать недействительными платежи, «совершенные в преддверии банкротства банков с предпочтительностью в отношении отдельных кредиторов». Не секрет, что банки, незадолго до наступления краха, спешат рассчитаться с самыми опасными и влиятельными вкладчиками. Подобные операции, нарушающие очередность выплат, теперь будут блокироваться.
- Такие платежи, в частности, могут быть оспорены при наличии обстоятельств, свидетельствующих о необычности сделки: совершение платежа в обход очередности ожидающих исполнения платежей других клиентов банка, совершение платежа в пользу заинтересованного лица, а также необычность платежа для хозяйственной деятельности клиента, - говорится в заявлении «АСВ».
Еще одно важное нововведение. Законодательно установлен фиксированный трехлетний срок исковой давности с даты признания банка банкротом в отношении его владельцев, к которым у агентства есть претензии. Кроме того, «АСВ» получило право уменьшать «золотые парашюты» менеджеров банкротящихся банков: выходные пособия будут назначаться в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. По решению суда зарплаты менеджеров, подозрительно увеличенные в диапазоне шести месяцев до отзыва лицензии банка, будут снижены до минимальных тарифов, установленных ТК РФ – 2/3 оклада.
Ко всему прочему банки, обещающие больше процентов по вкладам, будут и больше платить взносов в фонд «АСВ».
Дмитрий КОЛПАКОВ.