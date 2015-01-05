Под Уфой женщина на удержала машину на скользкой дороге и улетела в кювет

2 января между деревнями Мокроусово и Федоровка в Уфимском районе Башкирии на скользкой дороге перевернулась автоледи на малогабаритной иномарке. Машину занесло на гололеде и выбросило в кювет. Произошедшее сняла камера видеорегистратора идущего следом автомобиля. Как сообщают очевидцы, иномарку сумел вызволить из сугроба проезжавший мимо «УАЗ». Водительница отделалась испугом, так как удар смягчил только что выпавший снег. Участники движения сообщают, что в этот день дорога была «как стекло».