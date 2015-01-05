Газанули, но профугасили. «Урал» продолжил серию поражений в Сургуте

«Урал» взял двух игроков вместо ушедших трех. Романа Яковлева, Павла Зайцева и Максима Ботина сменили доигровщик из Харькова Владимир Мельник (два метра роста) и связующий из Нижнего Новгорода Сергей Андриевский (малыш - 191 сантиметр всего).
Мельник уже прыгал за Башкортостан в сезонах 2007-2008, 2008-2009 и 2009-2010. В нынешнем сезоне он не нашел себе приличного места работы и пришел в Уфу на правах свободного агента.
Андриевский начинал сезон в нижегородской «Губернии». Он является открытием главного тренера «Урала» Игоря Пасечника в те перемена, когда наш специалист работал в Нижнем Новгороде.
Пасечник хотел подписать этого связующего еще летом, но тогда клуб предпочел одного из ныне отчисленных - Зайцева. И вот теперь тренер и его открытие встретились. Андриевский всего половину месяца тренировался с «Уралом», но получил место в стартовом составе.
В первом сете уфимские гиганты провалили начало. Первый технический перерыв был при счете 8:5, второй - 16:12. Потом «Урал» подтянулся, чему помогли эйсы Аркадия Козлова и Романа Данилова. Счет сравнялся на 21-м очке.
В концовке Пасечник решил провести замену диагонального и связующего, которая не сработала. Вышли Андрей Максимов и Владислав Жлоба, «Урал» проиграл три очка и уступил в партии. 25:22 на табло. А счастье было так близко!
Во второй партии пошла равная игра. Дмитрий Кириченко держал прием, Роман Данилов успешно атаковал. Опять дошло до 21:21. И тут подача хозяев в сетку – 21:22. Потом атака убойного лидера «газоюгорчан» Константина Бакуна на пустой сетке в трос(!) – мяч таки перепрыгнул на сторону Уфы, но оттуда последовал ответ в виде атаки диагонального Данилова, 21:23. Далее два раза классно подает Андриевский – и есть половина пути к очку. 21:25 и 1:1 по сетам.
Начало третьей партии – продолжение времени Бакуна. На его подачах доходит до 7:4, Пасечник берет авральный тайм-аут, чтобы сбить Константина. Не помогает. Доходит аж до 9:4.
16:10 – это уже потерянный для гостей сет? Нет, ребята Игоря Пасечника тащат до 16:14, потом следует долгий розыгрыш…
К сожалению, этот розыгрыш «уральцы» проиграли, а потом и вовсе рассыпались под подачами Дениса Шипотько и атаками Константина Бакуна – 25:16. Такой же почти разгром уже был в столице Башкирии.
В четвертой партии опять эйсы Бакуна, плюс падение качества игры уральских атак - и 9:4. После 15:8 гости опять начинают огрызаться, газовать и опять почти догоняют, 17:15! Но у них есть Бакун, который может 28 очков набрать, из которых 24 в атаке. А у нас на звезд денег нет. В итоге 25:20 и 3:1. Хорошо газанули несколько раз «уральцы», но профугасили.
Андриевский, конечно, радует специалистов, но вот хватит ли его? Мельник пока не очень готов приносить пользу – всего одна результативная атака и неудачная игра на приеме.
Вот слова Игоря Пасечника после игры:
- Я доволен первыми двумя партиями, мы неплохо сыграли. В первом сете немного не хватило концентрации в концовке. Во втором справились с хорошей подачей соперника. Что касается третьей и четвертой партий, то здесь как раз появились проблемы в приеме, и не справились с атакой Бакуна. Появление нового связующего, Сергея Андриевского, добавило команде эмоций, на что мы, собственно, и рассчитывали. Кроме того, появилось разнообразие в атаке. Конечно, Сергею еще нужно сыграться с партнерами, он тренируется с командой всего две недели – надеюсь, что его приход положительно скажется на дальнейших результатах…
Главный тренер «Газпром-Югры» Борис Гребенников:
- Результатом я удовлетворен, мы взяли свои три очка. С одной стороны, предновогодняя пауза выбила команду из игрового ритма, с другой мы восстановили всех игроков, отдохнули – и теперь нам нужно найти наш кураж и идти дальше. В январе у нас шесть игр за двадцать дней – отрезок сложный, решающий. Четыре домашние встречи плюс выезды в Казань и Белгород – нужно работать и настраиваться на результат. У нас должна быть высокая энергоэффективность, а то, что в команде есть, кому выйти на замену и сыграть на необходимом уровне, мы сегодня увидели…
7 января волейбольная Уфа также вряд ли наберет очки дома. В гости к 13-му «Уралу» приедет лидер суперлиги - звездный клуб «Белогорье».
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта volley.ru