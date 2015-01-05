Газанули, но профугасили. «Урал» продолжил серию поражений в Сургуте

- Результатом я удовлетворен, мы взяли свои три очка. С одной стороны, предновогодняя пауза выбила команду из игрового ритма, с другой мы восстановили всех игроков, отдохнули – и теперь нам нужно найти наш кураж и идти дальше. В январе у нас шесть игр за двадцать дней – отрезок сложный, решающий. Четыре домашние встречи плюс выезды в Казань и Белгород – нужно работать и настраиваться на результат. У нас должна быть высокая энергоэффективность, а то, что в команде есть, кому выйти на замену и сыграть на необходимом уровне, мы сегодня увидели…