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Маленькие уфимцы узнают, как Дим Димыч стал фиксиком

4 января 2015, 20:08
В Уфу едет новое «Фикси-шоу»! Обновленные декорации, новые музыкальные игры, фиксипелки и новый главный герой - Дим Димыч. 7 января в Конгресс-холле в новом шоу «Как Дим Димыч стал фиксиком» дети смогут воочию увидеть любимых героев. Это интерактивный спектакль-«хеппенинг»: он позволит каждому ребенку принять участие в удивительных приключениях фиксиков прямо во время представления.

Каждый малыш окажется вовлеченным в действие и почувствует себя нужным и незаменимым. Помогут и задорные фиксипелки, которые можно петь всем залом.

В гости в лабораторию профессора Чудакова придет лучший друг фиксиков Дим Димыч для того, чтобы принять участие в эксперименте по увеличению Фиксиков. При этом он сам станет фиксиком, а вместе с ним и все зрители в зале. Это проделки Компьютерного Вируса, с которым вступят в схватку герои Фикси-шоу и зрители. Он выводит из строя удивительное устройство, способное уменьшать и увеличивать предметы и живых существ во много раз. Без этого устройства Дим Димыч навсегда может остаться маленьким…

А чтобы узнать, что же еще произошло с нашими героями, приходите на «Фикси-шоу»!

Начало в 11.00 и 13.30. Билеты на «Фикси-шоу» в Уфе: от 300 до 1000 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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