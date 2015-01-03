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В мэрии Уфы чиновников будут увольнять за покупку иномарок

3 января 2015, 19:37
Глава Уфы Ирек Ялалов на последнем аппаратном совещании минувшего года запретил муниципальным управленцам траты, не связанные с их прямыми обязанностями. Руководитель столицы Башкирии пригрозил своим подчиненным, что за покупку автомобилей иностранного производства чиновники могут поплатиться должностью, а машина будет выставлена на торги.

- Расходы городской и районных администраций должны быть минимизированы, - заявил г-н Ялалов. – Администрации укомплектованы оргтехникой, автотранспортом и всем необходимым, обеспечивающим функционирование органов местного самоуправления. Все траты только – по согласованию с курирующими заместителями, а покупка автотранспорта – по согласованию с главой города. Предупреждаю, в том числе руководителей муниципальных предприятий, никаких дорогих иномарок и импортной техники, переходим на импортозамещение. Если эпизод покупки иномарок будет

Досье

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отмечен – руководителя поменяем, а машину продадим. Правильно понимайте: в то время когда мы должны работать над благоприятной городской средой и социальной сферой, пояса придется затянуть.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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