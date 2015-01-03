В мэрии Уфы чиновников будут увольнять за покупку иномарок

- Расходы городской и районных администраций должны быть минимизированы, - заявил г-н Ялалов. – Администрации укомплектованы оргтехникой, автотранспортом и всем необходимым, обеспечивающим функционирование органов местного самоуправления. Все траты только – по согласованию с курирующими заместителями, а покупка автотранспорта – по согласованию с главой города. Предупреждаю, в том числе руководителей муниципальных предприятий, никаких дорогих иномарок и импортной техники, переходим на импортозамещение. Если эпизод покупки иномарок будет