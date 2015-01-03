С 1 января из Уфы перестали отправляться шесть электричек

В ходе кампании по пересмотру маршрутов пострадало железнодорожное сообщение в соседних регионах. С 1 января перевозчик упразднил поезд № 6591 между самарским городом Абдулино и оренбургским Похвистнево по субботам, оставив пока нетронутым будничное расписание.