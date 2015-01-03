mkset.ru
ГлавноеВсе новости

С 1 января из Уфы перестали отправляться шесть электричек

3 января 2015, 19:50
«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» с 1 января отменила шесть пригородных поездов. В заявлении перевозчика сообщается, что это сделано из-за снижения пассажиропотока.

Речь идет о поездах № 6432/6431 «Уфа-Тавтиманово-Уфа», № 6463/6464 «Уфа-Раевка-Уфа», № 6459 «Уфа-Раевка», № 6465/6466 «Раевка-Абдулино-Раевка», № 6491/6492 «Уфа-Кандры-Уфа», № 6877/6878 «Карламан-Уфа».

В «БППК» заявили, что изменяют маршрут ежедневного поезда № 6873/6874 с дистанции «Инзер-Дема-Шакша» до «Инзер-Уфа».

В ходе кампании по пересмотру маршрутов пострадало железнодорожное сообщение в соседних регионах. С 1 января перевозчик упразднил поезд № 6591 между самарским городом Абдулино и оренбургским Похвистнево по субботам, оставив пока нетронутым будничное расписание.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48