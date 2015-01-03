С 1 января из Уфы перестали отправляться шесть электричек

Речь идет о поездах № 6432/6431 «Уфа-Тавтиманово-Уфа», № 6463/6464 «Уфа-Раевка-Уфа», № 6459 «Уфа-Раевка», № 6465/6466 «Раевка-Абдулино-Раевка», № 6491/6492 «Уфа-Кандры-Уфа», № 6877/6878 «Карламан-Уфа».
В «БППК» заявили, что изменяют маршрут ежедневного поезда № 6873/6874 с дистанции «Инзер-Дема-Шакша» до «Инзер-Уфа».
В ходе кампании по пересмотру маршрутов пострадало железнодорожное сообщение в соседних регионах. С 1 января перевозчик упразднил поезд № 6591 между самарским городом Абдулино и оренбургским Похвистнево по субботам, оставив пока нетронутым будничное расписание.
Дмитрий КОЛПАКОВ.