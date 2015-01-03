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Регионам предложили побороться за деньги для развертывания сети центров ГТО

3 января 2015, 19:24
Правительство России утвердило механизм субсидирования оснащения центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Главные условия – софинансирование регионального бюджета, наличие списка адресов будущих тест-центров, и документов региона, внедряющего ГТО.

Как сообщается в пояснительной записке, к 2018 году в стране планируется открыть 791 центр тестирования комплекса ГТО, а стоимость одного комплекта оборудования и инвентаря для оснащения центра оценена 675 тысяч рублей.

Один из главных критериев эффективности использования субсидий - доля граждан, выполнивших нормативы. В 2015 году минспорта России планирует открыть 255 центров тестирования, в 2016 году – 255 центров, в 2017 году – 257 центров. В 2015 и 2016 году – федеральная казна ассигнует на ГТО-центры по 141 млн рублей, в 2017 году – 143 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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