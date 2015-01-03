Регионам предложили побороться за деньги для развертывания сети центров ГТО

Один из главных критериев эффективности использования субсидий - доля граждан, выполнивших нормативы. В 2015 году минспорта России планирует открыть 255 центров тестирования, в 2016 году – 255 центров, в 2017 году – 257 центров. В 2015 и 2016 году – федеральная казна ассигнует на ГТО-центры по 141 млн рублей, в 2017 году – 143 млн рублей.