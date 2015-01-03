Белогорский район обрел нового главу

Депутаты провели конкурс назначения районного руководителя со второй попытки. Ранее на этот пост претендовали еще трое человек, однако из-за отказа от участия двух претендентов, конкурс не состоялся.
С новым главой района парламентарии заключили пятилетний контракт. Также, в последний день 2014 года, депутаты района назначили г-же Перелович четырех замов, закончив формирование районной власти. До весны прошлого года пост главы района занимал Константин Луговик. Сейчас г-н Луговик работает в представительстве Башкирии в Белогорске.
Дмитрий КОЛПАКОВ.