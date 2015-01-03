Белогорский район обрел нового главу

Под занавес минувшего года в подшефном Башкирии Белогорском районе Крыма появился новый глава. Им стала 52-летняя Галина Перелович, последние десять лет занимавшая пост главы Ароматновского сельсовета. Известно, что на территории именно этого сельсовета башкирские коневоды собираются построить ипподром.