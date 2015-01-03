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Белогорский район обрел нового главу

3 января 2015, 19:56
Под занавес минувшего года в подшефном Башкирии Белогорском районе Крыма появился новый глава. Им стала 52-летняя Галина Перелович, последние десять лет занимавшая пост главы Ароматновского сельсовета. Известно, что на территории именно этого сельсовета башкирские коневоды собираются построить ипподром.

Депутаты провели конкурс назначения районного руководителя со второй попытки. Ранее на этот пост претендовали еще трое человек, однако из-за отказа от участия двух претендентов, конкурс не состоялся.

С новым главой района парламентарии заключили пятилетний контракт. Также, в последний день 2014 года, депутаты района назначили г-же Перелович четырех замов, закончив формирование районной власти. До весны прошлого года пост главы района занимал Константин Луговик. Сейчас г-н Луговик работает в представительстве Башкирии в Белогорске.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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