Веселые шпенглеры с грустным концом. «СЮ» проиграл битву за Кубок Шпенглера

«Салават Юлаев» порадовал уже тем, что достойно бился в полуфинале Кубка Шпенглера. Могут ведь, когда очень захотят. Одной битвой не ограничились – пролезли в финал по буллитам. Кто-то скажет – лотерея. Кто-то отметит, что две штанги у «Давоса» было. Но какая нам сейчас разница? Уфа в финале, причем, нет никаких сомнений, что она там будет сражаться, несмотря на пятый матч за шесть дней. Да, может не повести, можно без шансов проиграть или даже пережить разгром. Но есть и большие шансы выиграть, вписать имя клуба в список победителей старейшего международного хоккейного турнира Земли, что легко поправит в глазах болельщиков неудачный старт сезона.