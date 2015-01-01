Веселые шпенглеры с грустным концом. «СЮ» проиграл битву за Кубок Шпенглера

У кого больше сил? Зеленые пятый матч за шесть дней проводят. Швейцарцы – четвертый, но они вчера на несколько часов позднее играли со сборной канадцев в полуфинале, меньше времени на восстановление имели.
В воротах «Салавата Юлаева» Лиланг Ирвинг. Он три раза подряд выиграл. Сухарь засушил в четвертьфинале. Не был идеален в полуфинале, но раз уж команда с ним в створе побеждает – менять нельзя.
В первом периоде канадский вратарь Уфы сух, как идеальный младенец из мечтаний ленивой мамаши. Работа у Ирвинга есть, несмотря на старание «юлаевской» обороны.
Швейцарцы в первые двадцать минут играли лучше. Больше атаковали. Гости редко беспокоили вратаря Женевы Яника Швенденера. Была в самом начале возможность у Егора Дубровского, но он не успел замкнуть передачу на дальней штанге.
Что хорошего было в первом периоде – зеленые не удалялись, повторяя за швейцарцами. При такой дисциплине шанс на победу «юлаевцев» становился на порядок более высоким. Почему? Да тут все очень просто. Не очень хорошо получается у ребят Владимира Юрзинова-младшего в меньшинстве против швейцарских клубов на этом турнире действовать.
Что плохого было во втором периоде – сразу удалился Алексей Глухов. Штраф, справедливости ради отмечу, был не явным. Да и «юлаевцы» отбились.
Андрея Зубарева мощно приложили об борт. Возникла потасовка. Артурс Кулда чуть не подрался с Роландом Гербером. Обоих посадили на две минуты, так как во время разборки хоккеисты не скинули перчатки. Штраф получил и Денис Хлыстов. Обоюдный конфликт, как и в матче против «Давоса» заканчивается большинством швейцарского клуба. Явно домашнее судейство.
Арно Жакюме точно бросает в дальний верхний угол. Швейцарцы из Женевы реализуют численное преимущество и ведут в Давосе со счетом 1:0.
Тут же дважды получают удаления игроки «Серветта». Второе не явное. Кончилось домашнее судейство?
Первое большинство впустую, второе тоже. Это очень плохой признак. «Юлаевцы» играют слабо. Так можно и вовсе не забросить шайб в этом финале.
А вот «Женева-Серветт» еще раз доказывает, что гости слабы в меньшинстве. Удаление Александра Кутузова. Опять, как и в матче против «Давоса», далеко выскакивает из ворот Лиланд Ирвинг. Алексей Глухов мог бы спасти «Салават» от гола в пустые ворота, но ему не хватило ни техники владения клюшкой, ни реакции. Даниэль Рубин – 2:0.
В конце второго периода еще и Денис Хлыстов удалился. Зачем он полез на вратаря? В важных играх просто необходимо сдерживать эмоции.
С этим распространившимся и на третий период удалением «юлаевцы» справились. Теперь нужно было забрасывать минимум две.
Большинство у «Салаватушки» на 44-й минуте. Найдется ли герой, который сделает первый атакующий шаг? Нет такого. Только неопасные броски. В равных составах команды.
Не сдавайтесь, мужики! Возникает опасный момент, шайба не доходит до Егора Дубровского, который был готов всадить в пустой угол.
В ответ Тэйлор Пайет забрасывает с пятака, 3:0. Шикарный бросок в ближний верхний угол. Помешать игроку женевской команды не смог антигерой финала Алексей Глухов.
Все ясно в этом матче. А ведь перед игрой я был уверен, что «Салават Юлаев» будет сражаться.
В конце Владимир Юрзинов-младший брал тайм-аут, менял вратаря. Но «юлаевцы» даже вшестером четверым оставшимся в меньшинстве швейцарцам забросить не смогли.
Поражение в финале. Печальный конец хорошей истории.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта swiss-image.ch