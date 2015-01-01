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Веселые шпенглеры с грустным концом. «СЮ» проиграл битву за Кубок Шпенглера

1 января 2015, 13:18
«Салават Юлаев» порадовал уже тем, что достойно бился в полуфинале Кубка Шпенглера. Могут ведь, когда очень захотят. Одной битвой не ограничились – пролезли в финал по буллитам. Кто-то скажет – лотерея. Кто-то отметит, что две штанги у «Давоса» было. Но какая нам сейчас разница? Уфа в финале, причем, нет никаких сомнений, что она там будет сражаться, несмотря на пятый матч за шесть дней. Да, может не повести, можно без шансов проиграть или даже пережить разгром. Но есть и большие шансы выиграть, вписать имя клуба в список победителей старейшего международного хоккейного турнира Земли, что легко поправит в глазах болельщиков неудачный старт сезона.

У кого больше сил? Зеленые пятый матч за шесть дней проводят. Швейцарцы – четвертый, но они вчера на несколько часов позднее играли со сборной канадцев в полуфинале, меньше времени на восстановление имели.

В воротах «Салавата Юлаева» Лиланг Ирвинг. Он три раза подряд выиграл. Сухарь засушил в четвертьфинале. Не был идеален в полуфинале, но раз уж команда с ним в створе побеждает – менять нельзя.

В первом периоде канадский вратарь Уфы сух, как идеальный младенец из мечтаний ленивой мамаши. Работа у Ирвинга есть, несмотря на старание «юлаевской» обороны.

Швейцарцы в первые двадцать минут играли лучше. Больше атаковали. Гости редко беспокоили вратаря Женевы Яника Швенденера. Была в самом начале возможность у Егора Дубровского, но он не успел замкнуть передачу на дальней штанге.

Что хорошего было в первом периоде – зеленые не удалялись, повторяя за швейцарцами. При такой дисциплине шанс на победу «юлаевцев» становился на порядок более высоким. Почему? Да тут все очень просто. Не очень хорошо получается у ребят Владимира Юрзинова-младшего в меньшинстве против швейцарских клубов на этом турнире действовать.

Что плохого было во втором периоде – сразу удалился Алексей Глухов. Штраф, справедливости ради отмечу, был не явным. Да и «юлаевцы» отбились.

Андрея Зубарева мощно приложили об борт. Возникла потасовка. Артурс Кулда чуть не подрался с Роландом Гербером. Обоих посадили на две минуты, так как во время разборки хоккеисты не скинули перчатки. Штраф получил и Денис Хлыстов. Обоюдный конфликт, как и в матче против «Давоса» заканчивается большинством швейцарского клуба. Явно домашнее судейство.

Арно Жакюме точно бросает в дальний верхний угол. Швейцарцы из Женевы реализуют численное преимущество и ведут в Давосе со счетом 1:0.

Тут же дважды получают удаления игроки «Серветта». Второе не явное. Кончилось домашнее судейство?

Первое большинство впустую, второе тоже. Это очень плохой признак. «Юлаевцы» играют слабо. Так можно и вовсе не забросить шайб в этом финале.

А вот «Женева-Серветт» еще раз доказывает, что гости слабы в меньшинстве. Удаление Александра Кутузова. Опять, как и в матче против «Давоса», далеко выскакивает из ворот Лиланд Ирвинг. Алексей Глухов мог бы спасти «Салават» от гола в пустые ворота, но ему не хватило ни техники владения клюшкой, ни реакции. Даниэль Рубин – 2:0.

В конце второго периода еще и Денис Хлыстов удалился. Зачем он полез на вратаря? В важных играх просто необходимо сдерживать эмоции.

С этим распространившимся и на третий период удалением «юлаевцы» справились. Теперь нужно было забрасывать минимум две.

Большинство у «Салаватушки» на 44-й минуте. Найдется ли герой, который сделает первый атакующий шаг? Нет такого. Только неопасные броски. В равных составах команды.

Не сдавайтесь, мужики! Возникает опасный момент, шайба не доходит до Егора Дубровского, который был готов всадить в пустой угол.

В ответ Тэйлор Пайет забрасывает с пятака, 3:0. Шикарный бросок в ближний верхний угол. Помешать игроку женевской команды не смог антигерой финала Алексей Глухов.

Все ясно в этом матче. А ведь перед игрой я был уверен, что «Салават Юлаев» будет сражаться.

В конце Владимир Юрзинов-младший брал тайм-аут, менял вратаря. Но «юлаевцы» даже вшестером четверым оставшимся в меньшинстве швейцарцам забросить не смогли.

Поражение в финале. Печальный конец хорошей истории.

Олег ЧЕРНОВ.

Фото с сайта swiss-image.ch

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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