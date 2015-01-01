Уфа должна удивить гостей саммитов ШОС и БРИКС

- Нам нужно во всей красе Уфу показать, - говорит он. – Город у нас симпатичный, должен понравиться иностранным гостям. Жизнь многообразна, и если человек захочет, он всегда найдет красивое и удивительное для себя. Мне кажется, что штамп «А чем мы удивим?» не совсем, может быть, подходит в этом плане. Мы просто должны быть естественными, такими, какие есть. Если же мы будем пыжиться и корчить из себя не знай кого, то может получиться карикатура. Поэтому давайте будем встречать гостей так, как мы обычно это делаем сегодня. Без всякого надрыва, без всяких пышностей. У нас есть, что посмотреть. И то, что есть, вполне достойно. Мы абсолютно конкурентоспособны.