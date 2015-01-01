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Уфа должна удивить гостей саммитов ШОС и БРИКС

1 января 2015, 13:06
Главное событие, которое ожидает Башкирию в 2015 году – саммиты ШОС и БРИКС, которые состоятся в Уфе в июле. И, по словам главы РБ Рустэма Хамитова, до мероприятий осталось не так много времени, «а еще сколько предстоит сделать!». Руководитель республики рассказал журналистам, что недавно наблюдал за капустником, на котором разыгрывали сценки, связанные с международными саммитами и в это время ловил себя на мысли, что до начала форумов осталось всего лишь шесть месяцев.

- И нужно уже сегодня думать, как вывезти мусор, который оставит прошлогодний снег, посадить, не покрасить, а посадить траву, и проследить, чтобы не было покосившихся заборов, - сыронизировал он.

Оказывается, глава Башкортостана побывал во многих городах мира, где проходили подобные саммиты и внимательно наблюдал, как там готовятся к таким ответственным мероприятиям.

- Нам нужно во всей красе Уфу показать, - говорит он. – Город у нас симпатичный, должен понравиться иностранным гостям. Жизнь многообразна, и если человек захочет, он всегда найдет красивое и удивительное для себя. Мне кажется, что штамп «А чем мы удивим?» не совсем, может быть, подходит в этом плане. Мы просто должны быть естественными, такими, какие есть. Если же мы будем пыжиться и корчить из себя не знай кого, то может получиться карикатура. Поэтому давайте будем встречать гостей так, как мы обычно это делаем сегодня. Без всякого надрыва, без всяких пышностей. У нас есть, что посмотреть. И то, что есть, вполне достойно. Мы абсолютно конкурентоспособны.

По словам г-на Хамитова, столица Башкирии готова к приему высоких делегаций – достраиваются гостиницы, почти готов новый терминал международного аэропорта, отремонтированы Конгресс-холл, а недавно открылся новый концертный зал с великолепной акустикой в отремонтированном театре оперы и балета.

- Даже Ильдар Абдразаков оценил качество звука, - похвастался глава РБ. – После этого масштабного культурного проекта хочется осуществить еще что-то не менее масштабное.

Руководитель Башкортостана не считает, что два дня, в которые состоятся международные саммиты станут для Уфы «стихийным бедствием».

- Потерпеть большое количество гостей придется всего-ничего, - говорит он. – Но могу посоветовать горожанам, которые не желают участвовать в этом событии, и у них есть возможность - взять на это время недельный отпуск. Отдых летом за городом только приветствуется.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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