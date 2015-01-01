Уфа должна удивить гостей саммитов ШОС и БРИКС

- И нужно уже сегодня думать, как вывезти мусор, который оставит прошлогодний снег, посадить, не покрасить, а посадить траву, и проследить, чтобы не было покосившихся заборов, - сыронизировал он.
Оказывается, глава Башкортостана побывал во многих городах мира, где проходили подобные саммиты и внимательно наблюдал, как там готовятся к таким ответственным мероприятиям.
- Нам нужно во всей красе Уфу показать, - говорит он. – Город у нас симпатичный, должен понравиться иностранным гостям. Жизнь многообразна, и если человек захочет, он всегда найдет красивое и удивительное для себя. Мне кажется, что штамп «А чем мы удивим?» не совсем, может быть, подходит в этом плане. Мы просто должны быть естественными, такими, какие есть. Если же мы будем пыжиться и корчить из себя не знай кого, то может получиться карикатура. Поэтому давайте будем встречать гостей так, как мы обычно это делаем сегодня. Без всякого надрыва, без всяких пышностей. У нас есть, что посмотреть. И то, что есть, вполне достойно. Мы абсолютно конкурентоспособны.
По словам г-на Хамитова, столица Башкирии готова к приему высоких делегаций – достраиваются гостиницы, почти готов новый терминал международного аэропорта, отремонтированы Конгресс-холл, а недавно открылся новый концертный зал с великолепной акустикой в отремонтированном театре оперы и балета.
- Даже Ильдар Абдразаков оценил качество звука, - похвастался глава РБ. – После этого масштабного культурного проекта хочется осуществить еще что-то не менее масштабное.
Руководитель Башкортостана не считает, что два дня, в которые состоятся международные саммиты станут для Уфы «стихийным бедствием».
- Потерпеть большое количество гостей придется всего-ничего, - говорит он. – Но могу посоветовать горожанам, которые не желают участвовать в этом событии, и у них есть возможность - взять на это время недельный отпуск. Отдых летом за городом только приветствуется.