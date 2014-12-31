2015-й обещает покровительство творческим людям

Педантичные Крысы (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996) в год Деревянной Козы будут испытывать раздражение и дискомфорт, кто-то постоянно будет нарушать их планы. Они весь год будут сражаться с безответственными людьми, доказывая свою правоту. Представителям этого знака нужно научиться отдыхать и отказаться от планов переделать мир. Тем более, что их напряжённый труд не будет оценён. В конце года вероятны новые романтические отношения у одиноких людей этого знака, если они готовы к созданию семьи.
Решительным и напористым Быкам (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997) в год Козы удастся достичь всех поставленных целей. В этом году они научатся налаживать контакты, выслушивать мнение других и анализировать свои поступки. Окружающие будут покорены идеями Быка. Родившимся в год Быка светила обещают финансовое благополучие.
Целеустремлённость и коварство Тигра (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) будет весь год толкать их на конфликты. Но напряжённость в отношениях только укрепит их решимость и целеустремлённость в достижении цели. Неприятности укрепят их волю, рядом с ними появятся надёжные союзники.
Родившихся в год Кролика (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) ждут перемены. Неожиданно они осознают важность людей, окружающих их в жизни. Стремление сблизиться с людьми, окружающими их дома и на работе, сулит им немалые выгоды. В 2015 году для Кролика начнётся период переоценки ценностей, который изменит его жизнь к лучшему.
Рождённые в год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) весь год весь год будут работать над своим имиджем, что благотворно скажется на их статусе и самооценке. Светила советуют Драконам сдерживать свою эмоциональность, которая может привести к неприятностям. Многочисленные конфликты многому научат их, но близкие и родственники не оставят их без помощи. З
Астрологи предсказывают мудрым Змеям (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001), что 2015 год станет для них одним из лучших. Рождённые в год Змеи смогут избавиться от комплексов и раскрепоститься, приобрести новые положительные качества. Они научатся прощать обиды близким и налаживать контакты с незнакомцами. Благодаря этому их личная жизнь наладится и улучшится.
Люди, родившиеся в год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002), в 2015 году будут стремиться получить от жизни всё. Природный энергетический потенциал поможет им легко преодолевать все трудности, они всегда могут рассчитывать на помощь друзей. Деревянная Коза приготовила для них неожиданные повороты судьбы, связанные с новыми увлечениями.
Для хозяйки года, Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003), 2015 станет годом изменения мировоззрения, больших перемен в жизни. Необходимо особое внимание уделить в этом году здоровью, начать профилактику заболеваний. Финансы придётся строго контролировать и не тратить лишние деньги. Правильное распределение финансов способствует обогащению.
Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) в наступающем году будут позитивны, благодаря чему проживут 2015 год легко и успешно. Поиски самого себя и желание обрести гармонию с миром приведут к освобождению от тяжёлых и неприятных отношений и нелюбимой работы. Год хорош для путешествий и переездов, создания новых союзов.
Светила предупреждают людей, родившихся в год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005), что они могут остаться без поддержки близких, если не избавятся от своей язвительности. Они в полной мере познают беззащитность и одиночество, если не начнут воспитывать в себе терпимость к окружающим.
Расположение светил в будущем году пророчит значительные выгоды и изменения в жизни тем Собакам (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006), которые не испугаются перемен и будут уверены в своих силах. В этом году они станут перед необходимостью принять крайне важное решение. Вероятно знакомство с новой религией или теорией, смена убеждений. Собакам придётся постоянно помогать близким людям и оказывать им поддержку.
Неудачи первой половины года научат родившихся в год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007), что прямота суждений не всегда хороша. Они поймут, что иногда лучше солгать или просто скрыть правду. Благодаря этому во второй половине года займут лидирующие позиции в тех сферах деятельности, где приложат достаточные усилия. Решительные и хладнокровные представители этого знака получат заслуженное признание и уважение окружающих.