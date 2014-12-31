2015-й обещает покровительство творческим людям

На смену году Лошади приходит 2015-й – год деревянной Козы. В восточном гороскопе это животное с одной стороны символизирует мир, покой, гармонию, а с другой - упертость и нежелание идти на компромиссы. Козы - животные чувственные, эмоциональные и невероятно развитые творчески, а потому основной уклон в профессиональном развитии будет наблюдаться именно в сфере творчества, в создании чего-то нового и прекрасного. В год Козы Люди будут жить одним днем - копить деньги будет невероятно трудно. Хотя, нужно признать, что многим будет сопутствовать удача, которая неожиданно может обогатить любого человека.