Веселые шпенглеры: прорыв в финал. «Салават Юлаев» выбил «Давос» в серии буллитов

Первый период сложился неудачно. Темп был задан приличный. Работы у вратаря Лиланда Ирвинга было предостаточно. «Давос» силен, клуб занимает второе место в своем чемпионате. Судя по игре на кубке Шпенглера, где в группах оба клуба-сыровара очков не теряли, главная хоккейная лига Швейцарии – это сильный турнир.
Ирвинг пропустил очень быстро. Шайба влетела ему в домик и попала в ворота. Автор гола – Никлас Даниэльссон.
Первое свое большинство в этом матче «Салават Юлаев» не реализует. «Давос» умеет убивать пятерку вчетвером. Хороши, синенькие, заслуживают похвалы.
Далее происходит случайность. Иван Лекомцев попадает клюшкой по лицу швейцарцу. Да, соперник низко наклонился – но есть попадание и есть кровь. «Юлаевец» получает четыре минуты штрафа.
Уфа отбивается. Вот уже две минуты прошло, вот три…
За 14 секунд до конца «Иванова горя» «юлаевцы» серьезно провалились в меньшинстве. В Результате игрок «Давоса» сделал паузу и отдал передачу на Маркуса Паульссона – тому оставалось поразить пустые ворота, 2:0. Ирвинг слишком далеко выкатывается под бросок при игре в меньшинстве.
Уже в первом периоде могло стать и 3:0, но Уфу спасла штанга. Интересно, убила бы третья шайба зеленых, если бы состоялась?
Во втором периоде «Салават Юлаев» показал, что русские не сдаются. Швейцарский клуб получил посылочку от уфимца Александра Панкова. Этому уже поигравшему за сборную России форварду Владимир Юрзинов-младший дает очень мало игрового времени. Но нападающий не унывает – дает максимум угля за жалкие секунды в забое.
Александру Панкову и Антону Слепышеву давно пора играть в первом-втором звеньях, в большинстве. Именно там рост, очки и путь в сборную России. Но этих двух парней явно маринуют. Или даже сушат. Еще три-четыре сезона такого чахлого доверия – и можно будет написать: «мумифицировали»…
Сравнять счет во втором периоде у россиян не получается. Было два большинства – впустую.
В начале третьей двадцатиминутки вратаря «Давоса» пробивает Антон Слепышев. Классный бросок в одно касание. Вратарь хозяев Леонардо Женони получает вторую ценную бандероль и не радуется, 2:2. Все-таки смогли реализовать большинство ребята Юрзинова-младшего.
Почти сразу Швейцарцы получают отличный шанс при игре пять на три. Бесполезно. Уфа стоит, словно замок на высокой скале, который атакуют крестьяне-бунтовщики, а защищают опытные арбалетчики.
На 50-й минуте свою команду выводит вперед Денис Хлыстов. Шикарная передача Егора Дубровского из-за ворот, обводка бросившегося вперед Леонардо Женони – и гол, 3:2.
Слепышев в этом матче не только забил - еще и подрался. Причем, грамотно так дрался. Правда, мог пальцы сломать о Фелисьена Дюбуа. Но вроде бы обошлось. Я про пальцы, а не про исход стычки.
Слепышеву дают 2+5+20, Дюбуа – 5+20. «Давос» в большинстве две минуты.
И опять далековато выкатывается под бросок Ирвинг. Он, конечно, пытается в отчаянном броске спасти ворота, но Никлас Даниэльссон хладнокровен и точен. У него дубль. Счет 3:3.
Уфа получает право еще на одно большинство. Нет реализации! Есть овертайм.
В дополнительное время вначале давят гости, потом хозяева. Горячо у ворот. Классная игра. «Юлаевцы» завелись, они забыли, что устали.
В итоге буллиты. Как бы они не закончились – это успешный турнир для «Салаватушки». Сражались честно, как могли. Порадовали.
Леонардо Женони – Алексей Кайгородов. Опытный «юлаевец» бросает в верхний угол, но попадает в древко вратарской клюшки. Нет гола – шайба в сторону ушла.
Лиланд Ирвинг – Вилле Койстинен. Не попадает финн. Или спасение канадца.
Теему Хартикайнен пробивает Женони. Гол! Бросок в угол без особых выкрутасов. 0:1.
Маркуса Паульссона Ирвинг съедает, как блинчики с кленовым сиропом.
Голованов не удивляет Леонардо. Легкое спасение ловушкой.
Лиланд Ирвинг кушает и шведа Никласа Даниэльссона. Классная пауза игрока «Давоса» и резкий бросок, но шикарная реакция вратаря «Салавата Юлаева». Это победа российского клуба!
Завтра у Уфы – финал. Соперником будет сборная из канадцев или «Женева-Серветт». Оба варианта хороши.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта rsport.ru