Веселые шпенглеры: прорыв в финал. «Салават Юлаев» выбил «Давос» в серии буллитов

«Салават Юлаев» на Кубке Шпенглера шпарит как шахтер-передовик. Один выходной и матчи, матчи, матчи. После аккуратного уничтожения «Медвешчака» в четвертьфинале «Салавату Юлаеву» достался куда более опасный зверь – хозяин турнира «Давос». Это команда завоевала в своей группе первое место и сразу попала в полуфинал, то есть, в отличие от гостей, имела день отдыха. Это сказалось на действиях команд. Хорошо хоть россияне, наделав ошибок, не сдались – они бились по мере своих достаточно скромных данных. Они бегали, превозмогая усталость.