«ВАЗ-2112» вылетел на встречку и разбился вдребезги из-за лысой резины

Машина российского производства выехала из Стерлитамака и двигалась в сторону Уфы, а ему навстречу ехал внедорожник под управлением 46-летнего жителя Салавата, возвращавшегося домой. Внезапно легковушку вынесло на встрчку и она боком задела джип. Удар был такой силы, что «Приору» буквально разнесло на части и никто из находившихся в салоне не имел шансов выжить.