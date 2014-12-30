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«ВАЗ-2112» вылетел на встречку и разбился вдребезги из-за лысой резины

30 декабря 2014, 20:43
Почти вдребезги разбилась «Лада Приора», столкнувшись с Jeep Grand Cherokee на 67 километре трассы Уфа-Оренбург. Все находившиеся в отечественном авто – 43-летний водитель и его 26-летний пассажир, погибли в разбитой машине. Трагедия случилась в канун Нового года - 30 декабря в 19.40. «Вазовский» автомобиль, которым управлял уфимец, по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу.

Машина российского производства выехала из Стерлитамака и двигалась в сторону Уфы, а ему навстречу ехал внедорожник под управлением 46-летнего жителя Салавата, возвращавшегося домой. Внезапно легковушку вынесло на встрчку и она боком задела джип. Удар был такой силы, что «Приору» буквально разнесло на части и никто из находившихся в салоне не имел шансов выжить.

В ГИБДД Башкирии предполагают, что авария могла случиться из-за плохих погодных условий – шел сильный снегопад, несоблюдения водителем легковушки скоростного режима и даже из-за «лысого» летнего правого заднего колеса, установленного на ВАЗ-2112. Скорее всего, водитель отечественного авто заменил спустившую шину на летнюю запаску и это стоило ему жизни.

Движение на трассе до сих пор затруднено.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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