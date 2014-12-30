«ВАЗ-2112» вылетел на встречку и разбился вдребезги из-за лысой резины

Машина российского производства выехала из Стерлитамака и двигалась в сторону Уфы, а ему навстречу ехал внедорожник под управлением 46-летнего жителя Салавата, возвращавшегося домой. Внезапно легковушку вынесло на встрчку и она боком задела джип. Удар был такой силы, что «Приору» буквально разнесло на части и никто из находившихся в салоне не имел шансов выжить.
В ГИБДД Башкирии предполагают, что авария могла случиться из-за плохих погодных условий – шел сильный снегопад, несоблюдения водителем легковушки скоростного режима и даже из-за «лысого» летнего правого заднего колеса, установленного на ВАЗ-2112. Скорее всего, водитель отечественного авто заменил спустившую шину на летнюю запаску и это стоило ему жизни.
Движение на трассе до сих пор затруднено.