Веселые шпенглеры: сухими в полуфинал. «Салават Юлаев» обидел «Медвешчак»

Групповые матчи на старейшем международном турнире по хоккею Кубке Шпенглера завершились. После двух матчей «Салават Юлаев» занял второе место из трех в группе Торриани – это не позволило уфимскому клубу напрямую попасть в полуфинал. Пришлось играть в четвертьфинале с аутсайдером группы Каттини – «Медвешчаком» из Загреба. Команда не самая сильная, в КХЛ она сейчас занимает 23-е общее место среди 28-ми клубов и последнее в западной конференции. Но все мы знаем, что этот коллектив из Хорватии опасен, как матерый хищник. Так что игра обещала быть непростой.