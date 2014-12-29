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Веселые шпенглеры: сухими в полуфинал. «Салават Юлаев» обидел «Медвешчак»

29 декабря 2014, 21:11
Групповые матчи на старейшем международном турнире по хоккею Кубке Шпенглера завершились. После двух матчей «Салават Юлаев» занял второе место из трех в группе Торриани – это не позволило уфимскому клубу напрямую попасть в полуфинал. Пришлось играть в четвертьфинале с аутсайдером группы Каттини – «Медвешчаком» из Загреба. Команда не самая сильная, в КХЛ она сейчас занимает 23-е общее место среди 28-ми клубов и последнее в западной конференции. Но все мы знаем, что этот коллектив из Хорватии опасен, как матерый хищник. Так что игра обещала быть непростой.

Самым интересным для меня лично в этой игре было посмотреть – как нынешний коллектив Владимира Юрзинова-младшего сыграет в матче, когда навалилась усталость и нельзя проигрывать. Это ведь была определенная имитация решающих матчей серий плей-офф КХЛ. И вы знаете – зеленые вполне прилично сыграли.

В ворота «Салавата Юлаева» в этой встрече поставили Лиланда Ирвинга. В прошлый раз он играл против бывшего своего клуба, «Йокерита», теперь против кучи загребских земляков – я о канадцах, конечно же.

Первый период вратарь уфимской банды провел без ошибок, но справедливости ради скажем, что много работы у него не было. Он ведь и сухарь так может засушить – промелькнула мысль.

Вратарь Кэлвин Хитер тоже долго держался. Но потом его, да и вообще всех обдурил уфимец Егор Дубровский. Он вначале удалился, а потом, когда Уфа отбилась, выскочил со скамейки, почти на пильстремовской скорости шайбу догнал, упавшего ради блокировки передачи защитника объехал и бросил. Вратарь «Медвешчака» отбил, но на добивании самым ловким оказался Дмитрий Семин. На его счету гол, Дубровскому записали положенную в таких случаях передачу, 1:0.

Второй период также получился не самым отчаянным. Болельщики устраивали себе развлечения, играли с шумовыми эффектами. Было завидно – почему у них столько горластых и активных ребят, а у нас публика часто молчит, как стая голодных лососей? Это же такая классная терапия – прийти на стадион и выкричать из себя весь стресс.

Шайб во втором мы так и не увидели. «Салават Юлаев» был ближе к успеху, команда дважды играла в большинстве, были опасные броски. «Медвешчак» тоже угрожал воротам россиян, но неразрешимых вопросов перед Ирвингом игроки этого славного клуба не поставили.

Наши что – задумали сухарь с минимальным разрывом испечь? В то, что это возможно, верилось с трудом. Неужели и в плей-офф такое будет, если «Салават Юлаев» первым станет в одну-две шайбы вести. Вполне возможно и такое.

Главное – вообще попасть в плей-офф. Пока от девятой «Югры» отрыв составляет 16 очков по набранным и 13 по потерянным. Игр впереди еще немало – так что пока возможен и негативный для Башкирии сценарий.

Третий период «Медвешчак» начал с атак. «Салават Юлаев» с ними справился и начал делать попытки обеспечить более комфортный разрыв. Но из-за невысокого качества техники игроков стало понятно, что даже два гола – удачный вариант для атаки зеленых.

На 48-й минуте удалился Алексей Василевский. Хорваты ничего сделать не смогли, наоборот, удаление заработали. И при игре четыре на четыре «юлеавцы» достигли фантастической отметки в две заброшенных шайбы. Станислав Голованов с партнером ворвался в зону соперника, передачу делать не стал – остановился, сделал паузу и точно бросил в дальний верхний угол, 2:0!

После этого «Медвешчак» заработал двойное удаление. Паскаль Пеллетье до крови повредил лицо Ивана Вишневского и получил за это четыре минуты штрафа.

Большинство реализовали Алексей Глухов и Теему Хартикайнен. Провал хорватской обороны на пятаке, мелкий пас прямо перед вратарем «Медвешчака» на пустой уголок от первого второму – и 3:0! Это - фантастика в квадрате.

После этого вратарь проигрывающей команды попытался клюшку у форварда «Салавата Юлаева» Александра Панкова отобрать. Судьи это заметили и оставили «Медвешчак» втроем. Четвертой шайбы мы не увидели – Антон Слепышев попал в штангу.

В конце игры «юлаевцы» успешно отбились в меньшинстве после удаления Артура Кулды. Потом латышский защитник вышел и получил удар в лицо двумя кулаками. Бить Шона Моррисона за такое Артурс стал, а жаль.

Итог матча 3:0. Уфа вышла в полуфинал, где уже завтра сыграет с победителем группы Каттини, хозяином турнира, «Давосом».

Олег ЧЕРНОВ.

Фото с сайта suedostschweiz.ch

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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